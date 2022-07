W drugiej rundzie Euro RX1 gwiazd nie brakowało. Do zawodów przystąpili Johan Kristoffersson, broniący tytułu Andreas Bakkerud oraz Oliver Solberg, ale to lider mistrzostw Marklund pokonał ich wszystkich.

Po wygraniu kwalifikacji, zwycięzca rundy w Nyirád zdominował swój wyścig progresywny i prezentował dobre tempo w pierwszym półfinale, kiedy w końcówce rywalizacji przebita opona w jego samochodzie sprawiła, że znalazł się za Bakkerudem. Zdołał natomiast obronić się przed polującym na niego rodakiem Andersem Michalakiem.

To oznaczało, że zamiast rozpocząć ostatni wyścig weekendu z pole position, wystartował ze środka stawki, wychodząc z drugiego zakrętu na drugim miejscu za Solbergiem. Joker lap Kristofferssona na pierwszym okrążeniu zmusił kierowcę Hedströms Motorsport do natychmiastowej reakcji, a gdy ten wyjechał na główny tor, doszło do kontaktu między nimi.

Po krótkim czasie spędzonym na czele stawki Marklund spadł na trzecią pozycję, ale miał po swojej stronie nieco szczęścia, gdy przebicie opony wykluczyło zawodnika KMS z walki o podium. Na przedostatnim kółku natomiast Bakkerud miał defekt zawieszenia, dzięki czemu reprezentant SET Promotion awansował na drugie miejsce, finiszując za Solbergiem, który został ostatecznie zdyskwalifikowany za odstępstwa techniczne w jego Hyundaiu i20.

Drugie z rzędu zwycięstwo Marklunda w tym sezonie sprawiło, że umocnił się na prowadzeniu w mistrzostwach. Drugie miejsce w finale przypadło Jeanowi Baptiste Dubourgowi, który naprawdę podjął walkę ze swoimi skandynawskimi rywalami. Pomimo nieukończenia wyścigu Bakkerud został sklasyfikowany na trzecim miejscu.

Do wyścigów progresywnych dotarli kierowcy Oponeo Motorsport. Na tym etapie zawodów Marcin Gagacki został sklasyfikowany na 15 miejscu, a Dariusz Topolewski na 23.

W Euro RX3, wschodząca gwiazda Marius Solberg Hansen zaliczył sensacyjny występ, pokonując w finale lidera mistrzostw Kobe Pauwelsa. Joao Ribeiro ponownie dojechał do mety na trzecim miejscu. Damian Litwinowicz został zdyskwalifikowany. Do decydującej rozgrywki nie dotarł Jan Cernyý , który wypadł w żwir już na początku swojego półfinału.

Viktor Vranckx triumfował w FIA RX2e Championship.