W Montalegre, w miejscu swojego pierwszego zwycięstwa w Rallycrossowych Mistrzostwach Świata w 2015 roku, Kristoffersson dopisał 31 triumf do swojego konta.

Jeszcze kilka godzin wcześniej wynik ten wydawał się mało prawdopodobny. W pierwszych kwalifikacjach Norweg przebił oponę co wysłało go prosto w bariery zaraz po przecięciu linii mety. Uszkodzenia Volkswagena RX1e wykluczyły go z udziału w drugich kwalifikacjach, a z kolei dwa kapcie w wyścigu progresywnym sprawiły, że dzień praktycznie wyglądał na stracony. Prezentując jednak niesamowite tempo w półfinale zapewnił sobie pierwsze pole startowe do decydującej rozgrywki.

Pomimo lekkiego kontaktu z szybko ruszającym Kevinem Hansenem, który próbował po zewnętrznej utorować sobie drogę do objęcia prowadzenia, dwa Volkswageny zespołu Kristoffersson Motorsport utrzymały się na czele na wyjściu z pierwszego zakrętu. Kristoffersson niezagrożony przeciął linię mety jako pierwszy, za nim finiszował jego partner Ole Christian Veiby.

- To był niewiarygodny dzień - przyznał Kristoffersson. - Zarówno ja, jak i Ole Christian, musieliśmy odrabiać sporo strat z początku zawodów, ale na szczęcie to nam się udało. Byłem trochę zaniepokojony faktem przebicia dwóch opon w wyścigu progresywnym. Miałem to z tyłu głowy podczas finału, więc starałem się jechać możliwie jak najbezpieczniej.

- Cieszę się również ze względu na Ole Christiana, który zajął drugie miejsce po słabym początku dnia dla nas - dodał 33-latek. - Sięgnęliśmy po dublet w finale dzięki naszemu czystemu tempu. Do tego fantastycznie, że do finału dotarł Gustav Bergstrom.

→ Galeria zdjęć: World RX of Portugal 2022

Dla Veiby’ego drugie miejsce oznaczało najlepszy finisz w dotychczasowej karierze i trzecie podium w czterech startach po powrocie do mistrzostw świata, po siedmioletniej nieobecności. Na trzecim stopniu podium stanął Timmy Hansen, notując również najszybsze okrążenie w finale. Był tuż przed bratem Kevinem w siostrzanym Peugeocie 208 RX1e. Na piątej pozycji uplasował się Bergstrom, trzeci z kierowców KMS. Do decydującej rozgrywki nie dostali się zawodnicy Construction Equipment Dealer Team - Niclas Gronholm oraz Klara Andersson.

W Euro RX1 wydarzeniem dnia była kolizja pomiędzy pretendentami do tytułu Antonem Marklundem i Janisem Baumanisem. To starcie wyniosło Enzo Ide na prowadzenie w łącznych wynikach po dwóch kwalifikacjach. Marcin Gagacki przed niedzielną częścią zawodów plasuje się na szóstej pozycji, a Dariusz Topolewski na dziesiątej.

W Euro RX3 Jan Cerny wykorzystał swoje doświadczenie rajdowe na szutrowej nawierzchni wygrywając obydwa biegi kwalifikacyjne w swojej małej Skodzie Citygo. Na drugiej pozycji plasuje się Kobe Pauwels, lider mistrzostw, goniony przez szybkiego Damiana Litwinowicza.

Video: World RX of Portugal 2022 - Sobota