Timerzjanow w trzecim Hyundaiu

34-letni Rosjanin z Kazania będzie kolegą w zespole Niclasa Grönholma i Krisztiána Szabó. Dwukrotny mistrz Europy w Supercar, Timerzjanow od początku startuje w mistrzostwach świata. W poprzednich trzech sezonach jeździł Hyundaiem GRX Taneco Team i odniósł jedno zwycięstwo. Najlepsze, piąte miejsce zajął w World RX 2019.

- Rallycross zawsze stanowił dużą część mojego życia, ale świat bardzo zmienił się w ostatnich latach i te zmiany zmusiły sponsorów do skorygowania priorytetów, przyjęcia innej filozofii - powiedział Timur Timerzjanow. - Nie zanosi się na to, żebym zaliczył pełny sezon 2021. Dziękuję sponsorom za to, że pozwalają mi robić to co kocham, w jeszcze jednych zawodach. Mamy umowę z teamem tylko na Barcelonę, jeżeli jednak nadarzy się okazja, wówczas wystartuję w większej liczbie rund.