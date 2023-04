Niclas Gronholm regularnie melduje się w czołówce mistrzostw świata. Już w 2019 roku z pewnością liczyłby się w walce o tytuł, gdyby nie zapalenie wyrostka robaczkowego, które dopadło go w połowie sezonu i wykluczyło z rywalizacji w dwóch rundach.

Zwycięzca co najmniej jednych zawodów w każdej z ostatnich czterech kampanii, 26-letni Fin, jest synem dwukrotnego Rajdowego Mistrza Świata, Marcusa Gronholma. W ubiegłym sezonie triumfował w Montalegre w Portugalii. W sumie reprezentant CE Dealer Team cztery razy odwiedzał podium w drodze do trzeciego miejsca w klasyfikacji mistrzostw. W tym roku stawia sobie jeszcze ambitniejsze cele.

- Jestem podekscytowany okazanym zaufaniem. Dzięki temu możemy dalej kontynuować naszą przełomową podróż w World RX, podejmując się nadchodzących wyzwań - powiedział Gronholm.

- Podczas gdy mieliśmy mocny pierwszy sezon dla zespołu, nigdy nie jestem wystarczająco zadowolony, dopóki nie jesteśmy na samym szczycie. Właśnie na takie rezultaty ciężko pracowaliśmy minionej zimy. W tym roku bez wątpienia ponownie czeka nas zacięta rywalizacja, ale nie brakuje nam zapału w kontekście realizacji naszych założeń. Nie mogę doczekać się powrotu za kierownicę mojego PWR RX1e - dodał.

CE Dealer Team zadebiutował w World RX w 2022 roku, zajmując trzecie miejsce w klasyfikacji zespołowej. Potwierdzając ponownie Gronholma w składzie, szwedzka formacja podkreśliła swoje długoterminowe zaangażowanie w tej serii.

- Osiągnęliśmy nasze początkowe cele w pierwszym sezonie, wygrywając wyścigi i kończąc kampanię w pierwszej trójce w klasyfikacji generalnej. Podkreśliliśmy także bardziej zróżnicowany i zrównoważony świat sportów motorowych - komentował menadżer zespołu, Jussi Pinomaki. - Jesteśmy jednak jeszcze dalecy od satysfakcji.

- Będziemy nadal dążyć do rozwoju, zarówno na torze, jak i poza nim - dodał. - Przyszłość jest elektryczna i ekscytująca. To coś, na co będziemy ciężko pracować. Nasz długoterminowy cel, jakim jest walka o tytuły w Mistrzostwach Świata w Rallycrossie, nie uległ zmianie.

World RX 2023 rozpocznie się w Montalegre w dniach 3-4 czerwca.

Video: World RX of Portugal 2022