Fin prezentował w dzisiejszym dniu bardzo dobrą formę. 25-latek zdołał wygrać Q3 trzymając za sobą Johana Kristofferssona. Q1 padło łupem wcześniej wspomnianego Szweda, natomiast w Q2 najszybszy był Mattias Ekstrom.

W pierwszym półfinale, mistrz świata z 2016 roku odpadł z rywalizacji po trzech okrążeniach. Chwilę wcześniej z dalszej walki odpadł Enzo Ide. W efekcie końcowym do finał wszedł Johan Kristofferson, Timmy Hansen oraz Krisztian Szabo.

W drugim półfinale, Niclas Gronholm wyrobił sobie przewagę +1.490 nad drugim Timo Sheiderem. Jak trzeci do ostatecznego wyścigu awansował Kevin Hansen.

W finale Gronholm startujący z pierwszego rzędu przejął prowadzenie i nie oddał go do końca. Drugi z reprezentantów ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Timo Schneider zakończył rywalizację po pierwszym okrążeniu. Jak drugi do mety dojechał Timmy Hansen, natomiast trzeci jego brat Kevin Hansen.

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica Punkty 1 Johan Kristoffersson 6 5'00.535 6 2 Timmy Hansen 6 5'01.414 0.879 0.879 5 3 Krisztián Szabó 6 5'05.181 4.646 3.767 4 4 Dan Öberg 6 5'38.980 38.445 33.799 3 5 Mattias Ekström 3 2'54.189 3 Laps 3 Laps 2 6 Enzo Ide 0 5.226 6 Laps 3 Laps 1

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica Punkty 1 Niclas Gronholm 6 4'59.330 6 2 Timo Scheider 6 5'00.820 1.490 1.490 5 3 Kevin Hansen 6 5'05.514 6.184 4.694 4 4 Kevin Abbring 6 5'06.379 7.049 0.865 3 5 Juha Rytkönen 6 5'11.938 12.608 5.559 2

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica Punkty 1 Niclas Gronholm 6 4'59.350 8 2 Timmy Hansen 6 5'03.991 4.641 4.641 5 3 Kevin Hansen 6 5'05.384 6.034 1.393 4 4 Krisztián Szabó 6 5'06.559 7.209 1.175 3 5 Johan Kristoffersson 5 6'21.064 1 Lap 1 Lap 2 6 Timo Scheider 1 1'54.693 5 Laps 4 Laps 1