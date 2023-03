Piotr Wiśnicki ma za sobą pierwszą sesję kwalifikacyjną oraz sprint w sezonie FIA F3 2023. Póki co Polak nie ma zbyt wielu powodów do radości przy okazji weekendu towarzyszącego F1 w Bahrajnie.

W piątek reprezentant zespołu PHM Racing by Charouz zajął 23. miejsce w czasówce z rezultatem na poziomie 1:48.515. Strata do Pole Position (Gabriele Mini) wyniosła niecałe 1,5 sekundy, co potwierdza, jak blisko siebie jest stawka w Formule 3.

W sobotnie przedpołudnie stawka 29 zawodników ustawiła się na starcie pierwszego sprintu tego sezonu. Niestety Piotr Wiśnicki i jego koleżanka z zespołu, Sophia Floersch, musieli wystartować do zawodów z alei serwisowej. Powodem takiej decyzji sędziów było złamanie procedury startowej przez członków ekipy PHM Racing by Charouz.

Piotr nie miał zbyt wielu okazji do nadrabiania straconych pozycji, ponieważ przez większą część wyścigu stawka podróżowała za samochodem bezpieczeństwa.

Najpierw Rafael Villagomez uderzył w barierę za czwartym zakrętem po kontakcie z Gabrielem Bortoleto, a od razu po restarcie Luke Browning zakończył jazdę w zakręcie numer jeden, wywołując kolejną neutralizację - pierwotnie wirtualną, a później tradycyjną.

Za złamanie procedury podczas wirtualnej neutralizacji Piotr Wiśnicki dostał pięć sekund kary, co jeszcze bardziej skomplikowało jego wyścig. Ostatecznie Polak zakończył jazdę na 25. lokacie.

Wygraną w sprincie odniósł Josep Maria Marti z ekipy Campos Racing, wspierany przez Fernando Alonso. Drugie miejsce zajął Franco Colapinto z MP Motorsport, a podium uzupełnił Caio Collet z Van Amersfoort Racing.