Chovet zastąpi Tótha

Węgier zachorował na COVID-19, ale powinien wrócić do Campos Racing na Red Bull Ringu.

Chovet rozpoczął sezon w Jenzer Motorsport. Przed drugą rundą 19-latek z Avignonu stracił głównego sponsora i oddał miejsce Johnathanowi Hoggardowi.

- We wtorek wieczorem zadzwonił Adrian Campos (Jr) i powiedział , że widnieję na czele listy kandydatów do zastąpienia László w Grand Prix Francji - mówi Chovet. - Jestem gotowy i naprawdę zaszczycony dołączeniem do Campos Racing na moje domowe Grand Prix.