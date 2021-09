Na początku sesji problemem dla wielu kierowców okazał się korek na torze, na co zwracali uwagę swoim inżynierom przez team radio.

Po pierwszych okrążeniach na pierwsze miejsce wskoczył Caio Collect (1:55.131), za nim zameldował się Arthur Leclerc (1:55.968), na trzeci miejscu znalazł się lider mistrzostw, Dennis Hauger (1:56.045). Na czwarte miejsce wbił się wicelider, Jack Doohan (1:56.193). Australijczyk miał duże problemy z nadsterownością bolidu.

Chwilę później na torze pojawiła się czerwona flaga. Jonny Edgar wpadł w poślizg i uderzył w bandę. Po kilku minutach wznowiono sesję kwalifikacyjną.

Po zmianach w bolidzie, Jack Doohan pobił rekord w dwóch sektorach i przebił się na pierwszą pozycję z czasem (1:54.927). Dennis Hauger był bliski przedwczesnego zakończenia sesji. Norweg w zakręcie numer czternaście był bliski uderzenia w barierę. Kierowca Premy przez ten czas spadł na czternastą pozycję.

Siedem minut przed końcem sesji do boksu zjechał Tijmen Van Der Helm, który miał uszkodzony przedni spoiler.

Chwilę później zaczęła się zacięta walka o pole position. Na samym początku na pierwsze miejsce wskoczył Clement Novalak, następnie Fredrik Vesti, potem Johnathan Hoggard. Jednak ostatecznie na prowizorycznym pole position wylądował Jack Doohan.

Dennis Hauger znalazł się na 10. pozycji. Norweg poprawił swój czas i wskoczył ostatecznie na dziewiąte pole. W ostatnich sekundach Clement Novalak wyprzedził o +0.029 sekundy Jacka Doohana. Ostatecznie Australijczyk pokonał swojego kolegę z zespołu o ponad +0.100 sekundy i to on wystartuje do trzeciego wyścigu F3 z pierwszego miejsca.

... więcej wkrótce