Dwóch Czechów na testach F3

W poniedziałek jazdy potrwają od 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 17.00. We wtorek popołudniowa sesja rozpocznie się godzinę wcześniej.

Mistrzowski zespół Prema Racing sprawdzi Arthura Leclerca, Dennisa Haugera, Davida Schumachera i Romana Stanka. Staněk rozpocznie testy w ART. Drugim Czechem na liście jest Josef Knopp, 16-latek z Pilzna, aktualnie trzynasty w ADAC Formel 4.

LISTA ZGŁOSZEŃ

Prema Racing

1 Arthur Leclerc (MC)

2 Dennis Hauger (N)

3 David Schumacher (D)

Roman Staněk (CZ)

Hitech Grand Prix

4 Igor Fraga (BR)

5 Jak Crawford (USA)

6 Oliver Rasmussen (DK)

Pierre-Louis Chovet (F)

ART Grand Prix

Matteo Nannini (I)

8 Olli Caldwell (GB)

9 Victor Martins (F)

Trident

10 Jack Doohan (AUS)

11 Clément Novalak (F)

12 Rafael Villagómez (MEX)

HWA Racelab

14 Jake Hughes (GB)

Tijmen van der Helm (NL)

15 Enzo Fittipaldi (BR)

16 William Alatalo (FIN)

MP Motorsport

17 Franco Colapinto (RA)

18 Jonny Edgar (GB)

19 Amaury Cordeel (B)

Jenzer Motorsport

20 Calan Williams (AUS)

21 Filip Ugran (RO)

22 Johnathan Hoggard (GB)

Charouz Racing System

23 Patrik Pasma (FIN)

24 Josef Knopp (CZ)

25 Michael Biełow (RUS)

Carlin Buzz Racing

26 Ido Cohen (IL)

27 Ben Barnicoat (GB)

28 Sophia Flörsch (D)

Campos Racing

29 Alessandro Famularo (YV)

