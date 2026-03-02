Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
FIA F3 News

Gładysz rozpoczyna sezon w Australii

Zaledwie 17-letni Maciej Gładysz zadebiutuje w najbliższy weekend w towarzyszącej Formule 1 serii FIA Formula 3 podczas inaugurującego sezon Grand Prix Australii.

Opublikowano:
Maciej Gładysz, MP Motorsport

Maciej Gładysz, MP Motorsport

Jedyny Polak i czwarty najmłodszy zawodnik w stawce będzie reprezentował barwy utytułowanej, francuskiej ekipy ART Grand Prix. W Australii czekają go dwa pierwsze z dwudziestu zaplanowanych na ten sezon wyścigów. 

W wymagającej i prestiżowej serii, w której wszyscy kierowcy korzystają z identycznych bolidów napędzanych 380-konnymi, wolnossącymi silnikami V6, młody tarnowianin zadebiutuje mając za sobą zaledwie dziewięć oficjalnych dni testowych. 

Podczas ostatnich testów w Barcelonie Polak uzyskał czwarty najlepszy czas w stawce, dlatego do Australii wyruszył podbudowany, choć także w pełni świadomy skali wyzwania, przed jakim staje. 

FIA Formula 3 to przedostatni krok przed Formułą 1 i jedna z dwóch serii dla bolidów jednomiejscowych, które ścigają się podczas tych samych weekendów, co królowa motorsportu.  

Większość z 22 tegorocznych kierowców F1 trafiła tam właśnie przez cykl FIA F3, a aż czterech sięgało w nim po mistrzostwo w barwach zespołu ART Grand Prix, założonego przez obecnego szefa Ferrari w F1, Freda Vasseura. 

Maciej Gładysz, MP Motorsport

Maciej Gładysz, MP Motorsport

Podczas każdej z dziesięciu rund FIA F3 w piątek kierowców czeka 45-minutowy trening i 30-minutowa sesja kwalifikacyjna. W sobotę sprint, do którego czołowa dwunastka z kwalifikacji ruszy w odwróconej kolejności, a w niedzielę dłuższy o pięć minut wyścig główny, który potrwa 45 minut plus jedno okrążenie. 

W obu wyścigach punktować będzie pierwsza dziesiątka, jednak w niedzielę do zgarnięcia będzie więcej punktów (25 zamiast 10 za zwycięstwo).

Podczas weekendu każdy z kierowców może zużyć tylko cztery komplety opon Pirelli w jednej dostępnej na rundę mieszance. 

Sezon rozpoczyna się w najbliższy weekend na biegnącym wokół jeziora, liczącym 5,2 km i 14 zakrętów, ulicznym torze w Albert Park na przedmieściach Melbourne. To szybki i wymagający, ale z uwagi na uliczny charakter także mało przyczepny obiekt, na którym nie brakuje okazji do wyprzedzania, a co za tym idzie, także emocji podczas wyścigów. 

Według polskiego czasu w czwartek o 22:50 kierowców FIA F3 czeka oficjalny trening, a w piątek o 4 nad ranem kwalifikacja. Sprint odbędzie się o 1:15 w sobotę rano, a wyścig główny tego samego dnia, o 22:50 wieczorem. Wszystkie sesje będzie można oglądać na żywo, z polskim komentarzem, na antenach Eleven Sports.

Maciej Gładysz, MP Motorsport

Maciej Gładysz, MP Motorsport

- Nie mogę doczekać się mojego pierwszego weekendu wyścigowego w FIA Formule 3 – mówi Maciej Gładysz. – Przyleciałem do Australii po udanych testach w Barcelonie i intensywnej pracy w symulatorze w siedzibie mojego zespołu we Francji. Jesteśmy dobrze przygotowani do pierwszej rundy i chcemy rozpocząć sezon w jak najlepszy sposób. Jednocześnie doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak ogromne czeka mnie w tym roku wyzwanie i jak wiele pracy jeszcze przed nami. Nie myślę więc o pozycjach, a o tym, aby jak najlepiej wykonać swoje zadanie i jak najlepiej reprezentować Polskę podczas mojego pierwszego startu w nowej serii.

- Uliczny tor w Melbourne jest bardzo szybki i ekscytujący, ale także wymagający, a do tego przyczepność mocno zmienia się tutaj z sesji na sesję, dlatego bardzo ważna będzie także szybka adaptacja – kontynuuje młody Polak. - Najbliższy weekend to przełomowa chwila w mojej karierze. Bardzo dziękuję zarówno wszystkim kibicom, którzy od lat trzymają za mnie kciuki, jak i partnerom, bez których wsparcia nie mógłbym rozwijać mojej kariery w takim tempie - dodał. 

Informacja prasowa

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Gładysz w czołówce testów F3

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Maciej Gładysz

Gładysz w czołówce testów F3

FIA F3
FIA F3
Gładysz w czołówce testów F3

Gładysz zamyka rozdział

Inne serie wyścigowe
Inne serie wyścigowe
Gładysz zamyka rozdział

Prawie 2000 kilometrów Gładysza

Funkcja
FIA F3
Funkcja
FIA F3
Monza
Prawie 2000 kilometrów Gładysza

Najnowsze wiadomości

Gronholm rozumie Rovanperę

WRC
WRC WRC
Gronholm rozumie Rovanperę

Gładysz rozpoczyna sezon w Australii

FIA F3
F3 FIA F3
News
Gładysz rozpoczyna sezon w Australii

Verstappen nie ma spokoju w USA

Formuła 1
F1 Formuła 1
Verstappen nie ma spokoju w USA

Pan i Pani Leclerc

Formuła 1
F1 Formuła 1
Pan i Pani Leclerc

Funkcja

Poznaj pakiet premium

Prawie 2000 kilometrów Gładysza

Funkcja
FIA F3
Funkcja
FIA F3
Monza
Autor Maciej Klaja
Prawie 2000 kilometrów Gładysza

Deszczowe testy Gładysza

Funkcja
FIA F3
Funkcja
FIA F3
Monza
Autor Maciej Klaja
Deszczowe testy Gładysza

Gładysz zakończył test

Funkcja
FIA F3
Funkcja
FIA F3
Monza
Autor Maciej Klaja
Gładysz zakończył test

Znakomite otwarcie Gładysza

Funkcja
FIA F3
Funkcja
FIA F3
Monza
Autor Maciej Klaja
Znakomite otwarcie Gładysza
Zobacz więcej