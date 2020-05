Motorsport Heroes: Od pracy w banku do Formuły 3

W filmie Motorsport Heroes Kristensen wspomina problemy, jakie miał, aby zwrócić uwagę zespołów mogących dać mu szansę udowodnienia swojego talentu. W tamtych czasach Duńczyk pracował w banku, by tylko móc zapłacić rachunki.

Na długo przed ustanowieniem rekordu dziewięciu zwycięstw w 24h Le Mans, Kristensen przebił w Formule 3 najlepszy czas pojedynczego okrążenia toru Hockenheimring, należący do Miki Hakkinena. Był to przełomowy moment zarówno dla rozwoju kariery, jak i wewnętrznej wiary we własny talent.

- Ścigałem się, ale były to trudne czasy - mówi Kristensen w filmie. - Dostałem szansę w Brnie [w 1989 roku], za kierownicą starszego samochodu. Michael [Schumacher] też był na tym wyścigu. Jego kariera była w rozkwicie.

- Pochodzącemu z Danii kierowcy nie miał kto pomóc, ani zaoferować funduszy. Wcześniej udało mi się znaleźć pracę przy pierwszym podejściu. Zatrudnili mnie w banku. Pewnego razu, w środku lata, zapytano mnie czy mam prawo jazdy i potrzebne uprawnienia. „Oczywiście, jestem kierowcą” - odparłem. Potem przez jakiś czas jeździłem furgonetką należącą do banku.

- Dopiero w 1991 roku zadzwonili do mnie z niemieckiego zespołu F3 i wygrałem tamtejsze mistrzostwa. Na Hockenheimring pobiłem rekord okrążenia, który Mika ustanowił rok wcześniej. Oczywiście mój samochód był bardziej zaawansowany, ale i tak to wiele dla mnie znaczy.

- Wy ścigaliście się w Formule 1. Musiałem znaleźć wszystko, co mogłem, aby choć trochę nabrać pewności we własny talent - Kristensen zwrócił się żartobliwie do Miki Hakkinena i Felipe Massy.

Film Motorsport Heroes jest dostępny na platformie Motorsport.tv. Twórcą jest Manish Pandey, odpowiedzialny za wielokrotnie nagradzany obraz „Senna”.

Aby obejrzeć film subskrybuj Motorsport.tv. Cena od 4,99 USD / 4,50 EUR / 3,99 GBP miesięcznie. Pełna wersja filmu dostępna jest w języku angielskim.

Motorsport.tv: Motorsport Heroes - film