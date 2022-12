Nikola Tsolov, który podpisał kontrakt z agencją A14 Management, należącą do Fernando Alonso, przenosi się do Formuły 3. Bułgar dołączy do ekipy ART Grand Prix, czyli aktualnych mistrzów zarówno wśród kierowców, jak i zespołów.

16-latek zdominował w tym roku hiszpańską F4, zdobywając 13 zwycięstw i 400 punktów na swojej drodze do tytułu. Tsolov w swoim debiutanckim sezonie rywalizował między innymi z polskim juniorem, Tymoteuszem Kucharczykiem.

Podopieczny ORLEN Teamu i kierowca MP Motorsport zajął trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej cyklu, ustępując wyłącznie Bułgarowi oraz Hugh Barterowi.

- To dla mnie przyjemność awansować do F3 z ART Grand Prix. Oni odnosili sukcesy we wszystkich mistrzostwach, w których brali udział, a wielu kierowców F1 było częścią tego zespołu. Cieszę się więc, że możemy rozpocząć naszą podróż - powiedział Bułgar.

Dominująca kampania F4 Tsolova była jego pierwszą w bolidach jednomiejscowych, ponieważ wcześniej ścigał się on w kartingu.

- Podczas testów w Jerez Nikola potwierdził swoją zdolność do szybkiego i dobrego przystosowania się do nowego środowiska, a także maksymalnego wykorzystania samochodu. Jego naturalną szybkość wzmacnia wielkie pragnienie nauki oraz niezwykła jak na tak młody wiek powaga i determinacja - dodał Sebastien Philippe, szef zespołu ART.