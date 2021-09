Rośnie przewaga Haugera

Kierowca Premy wyprzedził o 5,3 sekundy Clémenta Novalaka. Po karze dla Victora Martinsa, na trzecim stopniu podium stanął Aleksandr Smoljar.

Posiadacz pole position, Hauger prowadził przez caly dystans. Do 22 okrążenia pozycję wicelidera zajmował David Schumacher. Victor Martins zaatakował kierowcę Trident Racing na Hugenholtzbocht i doszło do kontaktu. Schumacher zakończył jazdę na poboczu. - Co za idiota! - wyrwało się 19-latkowi.

Clément Novalak awansował na P2. Martins zajmował trzecią pozycję, ale otrzymał 10 sekund kary. VSC obowiązywał do ostatniego okrążenia.