Ruszają testy F3

Jutro przewidziano jazdy od godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 17.00. W niedzielę popołudniowa sesja potrwa od 13.00 do 16.00. Każdy kierowca otrzyma sześć kompletów średnio twardych slicków Pirelli.

Dziewięć zespołów zakontraktowało już po trzech zawodników. W Charouz Racing System do Reshada de Gerusa dołączą trzeci w poprzednim sezonie, Logan Sargeant i Michael Biełow, który w ubiegłym roku zaliczył końcowe trzy rundy w teamie z Pragi.

LISTA ZGŁOSZEŃ NA TESTY

Prema Racing

1 Dennis Hauger (N)

2 Arthur Leclerc (MC)

3 Olli Caldwell (GB)

Trident

4 Jack Doohan (AUS)

5 Clément Novalak (GB)

6 David Schumacher (D)

ART Grand Prix

7 Frederik Vesti (DK)

8 Aleksandr Smoljar (RUS)

9 Juan Manuel Correa (USA)

Hitech Grand Prix

10 Jak Crawford (USA)

11 Ayumu Iwasa (J)

12 Roman Staněk (CZ)

HWA Racelab

14 Matteo Nannini (I)

15 Oliver Rasmussen (DK)

16 Rafael Villagómez (MEX)

MP Motorsport

17 Victor Martins (F)

18 Caio Collet (BR)

19 Tijmen van der Helm (NL)

Campos Racing

20 László Tóth (H)

21 Lorenzo Colombo (I)

22 Amaury Cordeel (B)

Carlin

23 Ido Cohen (IL)

24 Kaylen Frederick (USA)

25 Jonny Edgar (GB)

Jenzer Motorsport

26 Calan Williams (AUS)

27 Pierre-Louis Chovet (F)

28 Filip Ugran (RO)

Charouz Racing System

29 Logan Sargeant (USA)

30 Michael Biełow (RUS)

31 Reshad de Gerus (F)