Skreślony czas Colleta

Pole position w wyścigu 3 przypadło Dennisowi Haugerowi. Collet spadł na czwarte miejsce - za Frederika Vestiego i Aleksandra Smoljara.

Na pierwszym komplecie średnio twardych opon górą był Vesti (1.20,153). Za kierowcą ART widnieli Crawford (1.20,164), Sargeant (1.20,192), Doohan (1.20,198) i Hauger (1.20,221).

Po zmianie opon Reshad de Gerus uczestniczył w kolizji i zatrzymał się na pit lane. Pojawiły się pierwsze krople deszczu. Ido Cohen zaparkował na prostej start/meta i na 8.18 przed końcem wywieszono czerwoną flagę.

Sesję wznowiono o godz. 14.19. Hauger zszedł do 1.20,085, Novalak do 1.19,960, Vesti do 1.19,743. Caio Collet awansował na P2 (1.19,809).

Logan Sargeant przejechał przez żwir. Po fladze w szachownicę Hauger poprawił na 1.19,726. Collet uzyskał 1.19,697, ale po zakończeniu kwalifikacji czas 19-latka z São Paulo został anulowany.

Dwunasty w wynikach, Logan Sargeant rozpocznie pierwszy wyścig z pole position.