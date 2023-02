Piotr Wiśnicki zadebiutował za kierownicą samochodów jednomiejscowych w 2020 roku. Zaliczył dwa sezony we włoskich mistrzostwach F4, po czym w zeszłym sezonie awansował do cyklu Formula Regional European Championship.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że jako debiutant będę mógł rywalizować w tak mocnej stawce F3 razem z PHM Racing - powiedział Wiśnicki. - To ogromny krok w mojej karierze, który będzie wymagał ode mnie wiele pracy. Chciałbym podziękować wszystkim w PHM Racing za umożliwienie wystąpienia w tej serii.

19-letni Wiśnicki nie będzie musiał długo czekać, aby po raz pierwszy posmakować swojej nowej maszyny. Testy przedsezonowe odbędą się na torze w Sakhir w dniach 14-16 lutego.

Szef zespołu PHM Racing Roland Rehfeld przekazał: - Piotr ma większe umiejętności niż pokazały to jego ubiegłoroczne wyniki w FRECA. Znając go od pierwszych lat w F4 jako czołowego zawodnika, jestem przekonany o jego naturalnej szybkości. Musimy popracować nad procedurami na torze i poza nim, ale bardzo podobała mi się jego droga do FIA F3. Musi nauczyć się wielu torów tak samo jak jego koledzy z zespołu, więc damy mu czas na pielęgnowanie potencjału i przełożenie go na wyniki.

W składzie zespołu obok Wiśnickiego są również Sophia Flörsch i Roberto Farii.

