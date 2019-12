Audi dużo pozmieniało

Di Grassi pierwszy wyścig (Diriyah E-Prix I) ukończył na trzynastym miejscu, po starcie z dziewiętnastego pola. Natomiast nocna praca (z piątku na sobotę) przy jego samochodzie, liczne zmiany w ustawieniach oraz ewoluujący tor uliczny w Arabii Saudyjskiej, bardzo mu pomogły.

W sobotnim wyścigu (Diriyah E-Prix II) Brazylijczyk już był trzeci. Ostatecznie został sklasyfikowany na drugim miejscu, po karze dla Maximiliana Guenthera.

- Przez noc bardzo zmieniliśmy ustawienia samochodu - wyjaśnił di Grassi. - Szukaliśmy osiągów, z którymi mieliśmy duże problemy dzień wcześniej.

- W (pierwszym) wyścigu nie mieliśmy tempa, ale sobota była już znacznie lepsza - kontynuował. - Zaoszczędziliśmy energię i pod koniec rywalizacji mieliśmy dobre osiągi.

Pytany przez motorsport.com na jakie zmiany zdecydowało się Audi, odmówił przedstawienia szczegółów, ale zasugerował, że obejmowały szereg modyfikacji ustawień zawieszenia.

- Oczywiście nie mogę wdawać się w szczegóły - przekazał. - Pracuje się nad wszystkim, poczynając od geometrii zawieszenia, sprężyn, stabilizatorów, prześwitu, jeśli oczekujesz pewnych osiągów, którym nam brakowało.

- Tu nie jest jak w F1 lub LMP1, gdzie w piątek wieczorem analizujesz dane na sobotę. W Formule E wszystko dzieje się bardzo szybko. Kiedy jest coś nie tak z samochodem, ciężko to zidentyfikować.

- Zaryzykowaliśmy, spróbowaliśmy rozwiązań, które naszym zdaniem powinny zadziałać i od trzeciego treningu byliśmy już znacznie szybsi. Pokazuje to, że z tego bolidu można wyciągnąć wiele osiągów pomiędzy wyścigami. Ustawienia poszły we właściwym kierunku. Nie był to oczywiście najszybszy samochód w stawce, ale znacznie lepszy niż poprzedniego dnia - podsumował.