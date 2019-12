Bird przed Porsche i Mercedesem

Kierowca Envision Virgin Racing korzystający z układu napędowego Audi, Bird minął metę przed rywalami z Porsche (André Lotterer) i Mercedesa (Stoffel Vandoorne). Obydwa zespoły zaliczyły udany debiut w Formule E. Był to natomiast pechowy dzień dla mistrzów. Lucas Di Grassi ukończył wyścig na 13 miejscu. Odpadli Sébastien Buemi i Jean-Éric Vergne.

Wyścig odbył się bez Nico Müllera. Alexander Sims prowadził od startu, mając za sobą Vandoorne'a i de Vriesa. Sam Bird bez powodzenia usiłował objechać Edoardo Mortarę na pierwszym zakręcie. Kolejne miejsca zajmowali d'Ambrosio, Lotterer, Rowland, Günther i Turner.

Sébastien Buemi zjechał po incydencie na drugim okrążeniu. Vergne i Frijns minęli Turvera. Rowland zostawił za sobą Lotterera. Obydwaj korzystali z Attack Mode. Aktywacja trybu ataku następowała na zabrudzonej części toru i zjazd w tamto miejsce powodował stratę.

Jérôme d'Ambrosio zepchnął Sama Birda na P6 (9). Jean-Éric Vergne aktywował Attack Mode, w efekcie spadając za Frijnsa i Wehrleina (10). Edo Mortara zabrudził opony podczas ataku na Nycka de Vriesa. Na 11 okrążeniu kierowca Venturi został wyprzedzony przez Sama Birda.

Lotterer i Rowland relegowali d'Ambrosio na P8. Felipe Massa uruchomił tryb ataku, po czym uderzył w ścianę. Fanboost otrzymali Vandoorne, de Vries, da Costa, Buemi i Lotterer.

Edoardo Mortarze nie udało się aktywować Attack Mode. Szwajcar stracił miejsca na rzecz Lotterera, d'Ambrosio, Rowlanda i Günthera. Mortara zdołał odzyskać jedną lokatę. Robin Frijns również ograł Maxi Günthera.

Jean-Éric Vergne skrzywił drążek kierowniczy i wysiadł ze Sparka po 21 okrążeniu. Sam Bird wykorzystał tryb ataku i minął Nycka de Vriesa (22). Günther zrewanżował się Frijnsowi.

W trakcie 23 okrążenia Bird zmusił Vandoorne'a do defensywnego użycia Fanboost. Belg zaliczył kontakt z Alexandrem Simsem i obydwaj szeroko przejechali pierwszy zakręt. De Vries i Frijns awansowali kosztem d'Ambrosio.

Po ponownej aktywacji Attack Mode Sims spadł za André Lotterera (24). Sam Bird na szykanie wyprzedził Stoffela Vandoorne'a (27). W tym samym miejscu Oliver Rowland wygrał pojedynek z Simsem.

Po kontakcie z Félixem da Costą Daniel Abt rozbił Sparka na zakręcie 5 (30). Lotterer wykorzystał Fanboost i minął Vandoorne'a. Na 31 okrążeniu pojawił się Safety Car. Zniknęła 2,6-sekundowa przewaga Birda nad Lottererm.

Günther, Hartley i Ma zostali ukarani drive through za naruszenie regulaminu technicznego (mapowanie przepustnicy). Wyścig wznowiono po 32 okrążeniu, na 1,5 minuty przed końcem dystansu. Robin Frijns odebrał czwarte miejsce Nyckowi de Vriesowi. Po kontakcie z de Vriesem Alexander Sims spadł na P8. Na początku ostatniego okrążenia André Lotterer zablokował koło na hamowaniu, ale zdołał utrzymać drugie miejsce.

Alexander Sims, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.20, at the start of the race

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images