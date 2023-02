Portugalczyk awansował z 11. miejsca na starcie, aby później wziąć udział w bitwie na czele stawki, przejmując prowadzenie od Nicka Cassidy'ego na 24. okrążeniu po odważnym manewrze wyprzedzania w zakręcie 8.

Mając wystarczająco dużo przewagi, by przyjąć drugi i ostatni tryb ataku, da Costa przegapił jedną z trzech pętli aktywacyjnych i stracił część swojej przewagi do ścigającego go Vergne'a, mając jeszcze minutę do wykorzystania mocy 350 kW.

Dwa okrążenia później da Costa pomyślnie uruchomił tryb ataku, ale Vergne objął w tym czasie prowadzenie, starając się wygrać drugi wyścig.

Kierowca Porsche nie poddał się w walce, pojawiając się w lusterkach Vergne'a na ostatnich okrążeniach i wykorzystując strumień aerodynamiczny, aby stoczyć bitwę o zwycięstwo ze swoim byłym kolegą z zespołu DS Techeetah.

Na pierwszym z dwóch ostatnich okrążeń da Costa zdołał wykonać kopię swojego ruchu na Cassidym i objął prowadzenie, oczarowując kibiców w Kapsztadzie. Mistrz z sezonu 2019-20 ostatecznie przekroczył linię mety jako pierwszy i odniósł spektakularne zwycięstwo.

Da Costa i Vergne awansowali do pierwszej trójki po wypadku Maximiliana Guenthera na 21 okrążeniu, który uderzył w ścianę w pierwszym zakręcie. Gdy kierowca Maserati zatrzymał się, wprowadzono żółtą flagę na całym torze.

Nick Cassidy dopełnił podium po tym, jak prowadził przez większość ostatnich 60% wyścigu.