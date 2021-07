Dennis triumfuje w Londynie

Anglik z Nuneaton okazał się szybszy o 5,3 sekundy od Nycka de Vriesa. Trzeci stopień podium przypadł startującemu z pole position Alexowi Lynnowi.

Kolega Lynna z Mahnidra Racing, Alexander Sims został skierowany na barierę przez René Rasta i zatrzymał się na zakręcie 6. W trakcie pierwszego okrążenia zarządzono FCY. Prowadził Lynn przed Dennisem, Buemim, Lottererem, Sette Câmarą, Nato, Di Grassim i de Vriesem. Bird i Blomqvist zjechali na pit lane. Lider mistrzostw nie wrócił już na tor.

Ściganie wznowiono na drugim okrążeniu. Vergne i Günther zatrzymali się na stop & go, spadając na 20 i 21 miejsce. Mitch Evans urwał przednie skrzydło i zjechał po trzecim kółku.

Lynn i Dennis aktywowali tryb ataku na 7 okrążeniu. Sérgio Sette Câmara znalazł się na P15 po kontakcie z Normanem Nato na zakręcie 17. ZSS zapowiedział dochodzenie.

Po drugiej aktywacji Attack Mode Alex Lynn oddał prowadzenie Jake'owi Dennisowi (13). Da Costa, Bird, Vandoorne, de Vries i Vergne wygrali głosowanie na Fanboost. Lynn zablokował koło na hamowaniu przed zakrętem 10. O mało nie wpadł na Dennisa, który po 18 okrążeniu powiększył przewagę do 2,2 sekundy.

Lider ponownie aktywował tryb ataku na 20 kółku. Dodatkowa moc pozwoliła Dennisowi oddalić się od Lynna na 5,4 sekundy. Na zakręcie 10 Nyck de Vries odebrał podium Sébastienowi Buemiemu, a następnie wykorzystał Fanboost i pozbawił Alexa Lynna P2 (31).

René Rast i Lucas Di Grassi tasowali się na P6. Norman Nato pozostał bez energii, zwalniając 10 miejsce na ostatnim okrążeniu.

Alex Lynn, Mahindra Racing, M7Electro, Jake Dennis, BMW i Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Sebastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO2, the rest of the field at the start

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images