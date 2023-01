Zablokowane koło Dennisa w 3. zakręcie sprawiło, że ​​Brytyjczyk wypadł z optymalnej linii przed nawrotem, gdzie zablokował koło po raz drugi, zadając ostateczny cios swoim szansom na rozpoczęcie sezonu 2022-23 z Pole Position.

Oznaczało to, że Lucas di Grassi nie musiał już naciskać, aby zdobyć Pole Position. To pierwszy kwalifikacyjny triumf Brazylijczyka w Formule E od E-Prix Montrealu w 2017 roku.

Kierowca Mahindry skorzystał również na błędzie rywala w półfinale, aby awansować do walki o pierwsze pole. Zablokowane koło przez Andre Lotterera przekreśliło jego szanse na awans do finału kwalifikacji, dając di Grassiemu bezpieczne przejście do pojedynku o Pole Position.

Di Grassi był dziś pierwszym kierowcą, który zapewnił sobie miejsce w półfinale kwalifikacji, mimo że tracił czas do Sebastiena Buemiego w pierwszych dwóch sektorach. Następnie Lotterer zajął półfinałowe miejsce nad Sachą Fenestrazem.

Całkowicie brytyjskie starcie pomiędzy Hughesem i Ticktumem wypadło na korzyść kierowcy McLarena, mimo że reprezentant NIO 333 zmniejszył stratę pod koniec przejazdu. Następnie Dennis powstrzymał fabryczne Porsche Pascala Wehrleina o zaledwie 0,029 sekundy, aby awansować do półfinału.

W zaciekłej fazie grupowej Jean-Eric Vergne był najbardziej zaskakującym zawodnikiem wychodzącym z grupy A po chaotycznej sesji, wcześniej blokując Sergio Sette Camarę, gdy Brazylijczyk był na okrążeniu pomiarowym.

Vergne otrzymał również czarno-białą flagę za zatrzymanie się na torze w celu znalezienia miejsca, po otrzymaniu informacji przez radio o wolnym torze za Buemim i zatrzymaniu się za sekcją stadionową, aby wydostać się z tłoku.

Następnie Fenestraz wyprzedził Antonio Felixa da Costę o zaledwie 0,002 sekundy, aby awansować do etapu pojedynków w swoim drugim weekendzie wyścigowym Formuły E, podczas gdy Sette Camara, Rene Rast i Maximilian Guenther również wyszli z grupy A.