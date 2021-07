Di Grassi zakpił z systemu

W trakcie neutralizacji na 13 okrążeniu kierowca Audi ominął Safety Car (i siedmiu rywali), przejeżdżając przez pit lane. Dopiero 8 minut przed końcem wyścigu ukarano Di Grassiego drive through za naruszenie procedury za samochodem bezpieczeństwa. Szef zespołu, Allan McNish wykonał sprint do stanowiska ZSS.

Di Grassi nie zjechał na karę, co skończyło się czarną flagą. Drugi na mecie, Alex Lynn świętował pierwsze zwycięstwo w Formule E. Obsadę podium uzupełnili Nyck de Vries i Mitch Evans.

Numer Di Grassiego drogo kosztował Stoffela Vandoorne'a. Po starcie z pole position kierowca Mercedesa prowadził do nieszczęsnej neutralizacji, zarządzonej po kolizji Félixa da Costy z André Lottererem (ukaranym drive through). Gdy nastąpił restart, Vandoorne atakował Di Grassiego - i na zakręcie 10 został uderzony przez Olivera Rowlanda. Anglik otrzymał 5 sekund kary. Belg spadł na 15 miejsce.

Samochód bezpieczeństwa pierwszy raz interweniował na 6 okrążeniu. Sébastien Buemi (kara 10 s stop & go) skierował René Rasta na ścianę przy zakręcie 10.

Sam Bird i Norman Nato zderzyli się na zakręcie 10 podczas 28 okrążenia. Żółtą flagę zdjęto 22 sekundy przed upływem czasu.

Alex Lynn, Mahindra Racing, 1st position, celebrates on arrival at the podium

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images