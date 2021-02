Dziesiąte zwycięstwo Birda

Po dziesiątym sukcesie kierowca z Roehampton zrównał się z wiceliderem statystyk, Lucasem Di Grassim. Od początku związany z Virgin Racing, Bird triumfował w drugim starcie w Jaguarze. Sam czekał na zwycięstwo od Diriyah E-Prix 2019.

Rywalizację zakończyła czerwona flaga. Posiadacz pole position, Robin Frijns musiał zadowolić się drugim miejscem. Trzeci stopień podium przypadł Jean-Éric'kowi Vergne, który po kontakcie wyprzedził kolegę z DS Techeetah, Félixa da Costę

ROKiT Venturi Racing nie zdążył odbudować samochodu Edoardo Mortary. - Skłamałbym mówiąc, że nic mnie nie boli - przyznał Edo po ciężkim wypadku w FP3.

Po starcie prowadził Robin Frijns. Na pierwszym zakręcie Sam Bird odebrał drugie miejsce Sérgio Sette Câmarze. Kolejne lokaty zajmowali Turvey, Blomqvist, Müller, Vergne, Buemi, da Costa i Cassidy. Nyck de Vries awansował na P18.

Da Costa minął Buemiego (1), a następnie zostawił za sobą Blomqvista - podobnie jak Müller i Vergne. Na 8 okrążeniu Jean-Éric Vergne aktywował tryb ataku i spadł za da Costę. Dysponując dodatkową mocą, dwukrotny mistrz Formuły E ograł da Costę i Müllera (9), a następnie Turveya (10).

W trakcie aktywacji attack mode Robin Frijns oddał P1 Samowi Birdowi (12). Gdy Anglik zjechał po więcej mocy, minęli go Frijns i Sette Câmara (13). Brazylijczyk wygrał głosowanie na Fanboost - wraz z da Costą, Vandoorne'em, Di Grassim i de Vriesem.

Sam Bird odzyskał P2. Da Costa pozbawił Turveya piątej pozycji (13). Vergne zepchnął Sette Câmarę na P4 (17). Pascal Wehrlein skierował na ścianę Jake'a Dennisa i otrzymał drive through. Przed FCY Frijns drugi raz aktywował tryb ataku i znalazł się za Birdem. Da Costa wyprzedził Sette Câmarę, Müller Turveya.

Po zielonej fladze kierowcy DS Techeetah zamienili się miejscami. Frijns wrócił na czoło stawki (20). Nick Cassidy awansował kosztem Blomqvista, Buemiego i Müllera. Bird wygrał pojedynek z Frijnsem na szykanie (21). Vergne po kontakcie relegował da Costę na P4.

Robin Frijns odzyskał P1, gdy Sam Bird drugi raz aktywował attack mode (22). Buemi i Turvey relegowali Müllera na P9. Bird dysponujący większą mocą, jeszcze raz minął Frijnsa. Müller i Turvey znaleźli się przed Blomqvistem.

Sébastien Buemi zatrzymał się na zakręcie 4. Maximilian Günther zablokował koło na hamowaniu i uderzył w Sparka Toma Blomqvista. W kolizji na zakręcie 18 uczestniczyli Mitch Evans i Alex Lynn. Podczas 28 okrążenia wyjechał samochód bezpieczeństwa. Zawodników skierowano przez pit lane, a 2.41 przed końcem dystansu ukazała się czerwona flaga. Wyścig nie został wznowiony.

Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07 Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5, 7 at the start of the race

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images