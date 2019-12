Jeżdżąca Bundesliga

Do obecnych już wcześniej Audi i BMW [samochody obsługuje ekipa Andretti] dołączą Mercedes i Porsche. Sezon rozpoczyna się już pod koniec bieżącego tygodnia. Inauguracyjna runda odbędzie się w Rijadzie.

Mimo że wszystkie wymienione marki walczyły ze sobą w przeszłości o laury w wyścigach samochodów sportowych GT3, ten sezon będzie pierwszym, w którym cztery ekipy fabryczne rywalizować będą w serii usankcjonowanej przez FIA.

McNish podkreśla, że w stawce FE jest wiele zespołów, które odnoszą sukcesy, więc walka nie rozegra się jedynie między czterema niemieckimi potentatami.

- Zdecydowanie żywe są skojarzenia z Bundesligą i z pewnością będzie element wzajemnej rywalizacji - powiedział McNish. - W rzeczywistości jednak, dużą konkurencją będą dla nas również inne ekipy.

- Obecność producentów jest dobra dla mistrzostw i jednocześnie potwierdza, że wszystkie decyzje odnośnie elektryfikacji i szeroko pojętej przyszłości były prawidłowe.

- Zwycięzca może być tylko jeden. Oprócz naszej czwórki jest jeszcze osiem innych ekip, które zrobią co w ich mocy, aby stać się tym jedynym.

Ian James, szef zespołu Mercedesa, przyznał, że pojedynek „wielkiej czwórki” będzie korzyścią dla mistrzostw.

- To świetna rzecz. Koniec końców mamy spore zainteresowanie ze strony różnych producentów. Fakt, że zaangażowała się niemiecka czwórka jest genialny. Mamy na przykład swoich sąsiadów [Porsche] „z ulicy” w Stuttgarcie.

- Mimo to są dla nas takimi samymi konkurentami, jak inne zespoły i tak ich będziemy traktować, choć oczywiście dodaje to pewnej intrygi do całej fabuły - zakończył Ian James.