Kolejna odsłona kalendarza Formuły E

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami siódmy sezon elektrycznej serii ruszy od dwóch nocnych wyścigów w Arabii Saudyjskiej.

W kwietniu kierowcy będą ścigać się w Rzymie. Rezerwową lokalizacją jest ACI Vallelunga Circuit, położony w pobliżu włoskiej stolicy. Dwa tygodnie później rywalizacja przeniesie się do Walencji. Circuit Ricardo Tormo będzie pierwszym w historii stałym torem wykorzystanym w Formule E, o ile wcześniej Rzym nie ustąpi miejsca Vallelundze.

Kolejne rundy również zaplanowano w 14-dniowych odstępach. 8 maja FE zawita do Monako, a 22 maja do Marrakeszu. Na początku czerwca zespoły i kierowcy udadzą się do Chile. Dwa wyścigi w Santiago miały otworzyć sezon w połowie stycznia. Zmiana terminu wynikała z sytuacji epidemicznej.

Zrezygnowano z wizyty w Paryżu. Aktualnie nieznany jest los rund w Chinach i Korei Południowej, planowanych odpowiednio w marcu i maju.

Za nieco ponad miesiąc Formuła E chce zaprezentować wygląd końcowej części sezonu.

Formuła E - Sezon 2020/21: potwierdzone terminy

26-27 lutego Ad-Dirijja, Arabia Saudyjska

10 kwietnia Rzym, Włochy*

24 kwietnia Walencja, Hiszpania*

8 maja Monako*

22 maja Marrakesz, Maroko

5-6 czerwca Santiago, Chile

*oczekiwanie na homologację toru