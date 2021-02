Lynn przewieziony do szpitala

Zawodnik Mahindra Racing uczestniczył w karambolu na zakręcie 18 podczas 27 okrążenia Diriyah E-Prix 2. Spark Lynna lądował do góry kołami.

Incydent rozpoczął się od kolizji Maximiliana Günthera i Toma Blomqvista. Obok Lynna, w kraksie uczestniczył również Mitch Evans. Wyścig zakończyła czerwona flaga.

Zespół Mahindra Racing poinformował, że Alex Lynn był przytomny i rozmawiał ze służbami ratowniczymi. 27-latka przewieziono do szpitala na badania.

Alex Lynn, Mahindra Racing, M7Electro being treated by medics after crashing

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images