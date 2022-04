Olver Turvey ruszał do wyścigu z 22. miejsca, ale skorzystał z chaosu na torze, dzięki czemu przebił się na siódmą pozycję dojeżdżając do mety przed Lucasem di Grassim i Nyckiem de Vriesem. Turvey przyznał, że w duże mierze w osiągnięciu takiego wyniku pomogło oszczędzanie energii i skorzystanie z niej we właściwym momencie.

- Przed wyścigiem ustaliliśmy, że będziemy próbować zaoszczędzić, jak najwięcej energii. Pozwoliło nam to zmniejszyć dystans, a potem wyprzedzić kilka bolidów - tłumaczy Turvey.

Dan Ticktum ostatecznie również zdobył swój pierwszy punkt w Formule E. Oliver Askew, który dojechał na 10. miejscu do mety otrzymał karę czasową za wyprzedzanie przy SC. Dzięki temu Ticktum awansował do pierwszej dziesiątki. Anglik świetnie prezentował się podczas treningu, jednak zmagał się z hamulcami w trakcie kwalifikacji.

- Miałem dobre tempo treningowe, jednak później miałem problemy z hamulcami w kwalifikacjach i nie byłem w stanie wykorzystać mojego tempa, czasami musiałem hamować 50 metrów wcześniej - wytłumaczył Ticktum.