W sierpniu ubiegłego roku Mercedes zapowiedział, że po sezonie 2021-2022 kończy swoje zaangażowanie w FE. Z kolei McLaren od dawna wykazywał zainteresowanie elektryczną serią. Podpisano nawet wstępne zobowiązanie umożliwiające dołączenie w nieodległej przyszłości.

W sobotni poranek poinformowano, że McLaren Racing nabył zespół niemieckiego producenta i rozpocznie rywalizację od sezonu 2022-2023 - dziewiątego w historii Formuły E.

Ponieważ finalizacja przejęcia nastąpi w kolejnych miesiącach, Ian James, obecny szef ekipy Mercedesa, pozostanie w swojej roli pod nowym szyldem.

- Dzisiejsze ogłoszenie potwierdza nadejście kolejnego ekscytującego rozdziału w rozwoju zespołu - przekazał James. - Od momentu powstania w 2019 roku kluczami do naszego sukcesu były osiągi, zrównoważony rozwój i zdolność adaptacji. Mercedes-Benz był dotychczas głównym bodźcem dla ekipy, a rozpoczynając tę podróż mogliśmy jedynie mieć nadzieję na wyniki, które ostatecznie osiągnęliśmy.

- Jasne cele firmy i wiedza technologiczna napędziły nasze ambicje i chciałbym jej podziękować za bycie wspierającym właścicielem, pomagającym nam robić to, co umiemy najlepiej - ścigać się. Teraz po raz kolejny odegrali kluczową rolę, zapewniając nam odpowiedniego partnera do kontynuacji podróży w Formule E.

- Stanie się częścią McLaren Racing to przywilej. McLaren zawsze był synonimem sukcesu i wydajności. To wspaniały moment dla wszystkich zaangażowanych stron, ale przede wszystkim dla ludzi tworzących ten zespół. To oni sprawiają, że serce nadal bije. Najbardziej ekscytuje mnie możliwość dalszej współpracy z nimi.

- Nie mogę się doczekać kolejnego rozdziału i będę dumnym członkiem zespołu w dziewiątym sezonie [Formuły E]. Do tego czasu będziemy koncentrować się na osiąganiu jak najlepszych wyników jako Mercedes-EQ Formula E Team.

McLaren przekazał, że informacje o składzie kierowców oraz dostawcy silników zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.