Francuski producent związany z Citroenem, wcześniej współpracował z formacją Techeetah w całej erze Gen2. Dwukrotnie triumfowali w klasyfikacji kierowców i raz sięgnęli po mistrzostwo pośród zespołów.

Jednak w obliczu znacznej niepewności co do zaangażowania SECA, chińskiej firmy zajmującej się marketingiem sportowym i zarządzaniem w sporcie, do której należy Techeetah, DS rozstało się z zespołem i przeniosło swoje zainteresowanie na formację Dragon Penske, której właścicielem jest Jay Penske, syn Rogera, prezesa Team Penske i serii Indycar.

Jeśli chodzi o skład kierowców, Jean-Eric Vergne pozostanie związany z koncernem Stellantis i będzie reprezentował DS, łącząc to z jazdą Peugeotem w Długodystansowych Mistrzostwach Świata. Ich szeregi zasili też Stoffel Vandoorne, mistrz Formuły E 2021-22, mający za sobą trzy lata współpracy z Mercedesem, który po tegorocznej kampanii pożegnał się z tą serią.

Dyrektor DS Performance Thomas Chevaucher nie ukrywa, że marka ma nadzieję na udaną współpracę z zespołem znanym wcześniej jako Dragon.

- Początek nowej kooperacji jest zawsze wielkim momentem, a my wszyscy w DS Performance nie możemy doczekać się rozpoczęcia tej nowej przygody z Penske Autosport - powiedział Chevaucher.

- Rozpoczynamy ten etap w najlepszy możliwy sposób, mając w zespole dwóch mistrzów - kontynuował. - Dzięki Stoffelowi i Jean-Ericowi dysponujemy prawdopodobnie jednym z najlepszych i najszybszych składów.

- Biorąc pod uwagę doświadczenie DS Performance w zakresie układów napędowych i oprogramowania jesteśmy teraz w idealnej pozycji, aby kontynuować nasze polowanie na zwycięstwa i tytuły - dodał.

- Jesteśmy zachwyceni współpracą z DS Automobiles, ikoną w motoryzacji, która podziela nasze ambicje w dążeniu do doskonałości - dodał Penske. - To ważny kamień milowy dla naszego zespołu i coś, na co czekaliśmy od lat. Razem będziemy przesuwać granice technologiczne w naszej pogoni za jak najlepszymi osiągami i zwycięstwami.

- Z mistrzem świata Stoffelem i dwukrotnym zdobywcą tytułu Jean-Ericiem jestem przekonany, że mamy jeden z najsilniejszych składów w stawce - podsumował.

Dragon zakończył poprzedni sezon z zaledwie dwoma oczkami na koncie. Sięgnął po nie Sergio Sette Camara podczas rundy w Londynie, a Antonio Giovinazzi, który trafił do ekipy po zakończeniu współpracy z Alfą Romeo w F1, nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Włoch nie zdobył ani jednego punktu.

Sette Camara odszedł z zespołu do NIO 333, podczas gdy Giovinazzi ma szanse na powrót do królowej sportów motorowych, gdzie przymierzany jest do Haas F1.

Video: Podsumowanie sezonu Formuły E 2021-2022