Mortara wykorzystał błąd Vergne'a, który dał się sprowokować do ataku w szóstym zakręcie na trzy okrążenia przed końcem. Francuz wpadł w poślizg i stracił ponad sekundę. Dało to reprezentantowi zespołu Venturi trochę spokoju i możliwość powiększenia przewagi. Pozostał na prowadzeniu już do mety odnosząc drugie zwycięstwo w tym roku.

Vergne tymczasem zdołał utrzymać za sobą Stoffela Vandoorne’a i finiszował jako drugi. Reprezentant Mercedesa, zwycięzca Monako E-Prix, który rozpoczynał wyścig z ósmego pola, wspiął się na podium i awansował na pozycję lidera mistrzostw.

→ Galeria zdjęć z Berlin E-Prix I

Dalej przetasowali się kierowcy Porsche i Jaguara. Andre Lotterer, który przez pewien czas przewodził stawce, w końcówce zawodów spadł na czwarte miejsce. Za nim finiszował Mitch Evans, a jego partner z ekipy Sam Bird był siódmy. Rozdzielił ich Pascal Wehrlein.

Antonio Felix da Costa i Aleksander Sims nie byli w stanie przenieść swojego dobrego tempa z kwalifikacji i finiszowali dopiero na ósmej i dziewiątej pozycji. Drugi kierowca Mercedesa, Nyck de Vries, skompletował pierwszą dziesiątkę.

WYNIKI