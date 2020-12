Mortara przed da Costą

Trzeci czas należał do Olivera Turveya (+0,177), czwarty do Alexandra Simsa (+0,207), piąty do Sérgio Sette Câmary (+0,244).

O godz. 11.08 drugi raz skorzystano z czerwonej flagi. Sébastien Buemi zatrzymał się na zakręcie 2.

4,5 minuty przed końcem António Félix da Costa zszedł do 1.18,179. Po fladze w szachownicę Edo Mortara uzyskał 1.18,148. Mitch Evans zaliczył kraksę na zakręcie 6 i wywieszono żółte flagi.

SESJA 1

1. Edoardo Mortara (Venturi) 1.18,148

2. António Félix da Costa (DS Techeetah) 1.18,179

3. Oliver Turvey (NIO) 1.18,325

4. Alexander Sims (Mahindra) 1.18,355

5. Sérgio Sette Câmara (Dragon / Penske) 1.18,392

6. Nick Cassidy (Virgin) 1.18,393

7. René Rast (Audi) 1.18,394

8. Robin Frijns (Virgin) 1.18,424

9. Jake Dennis (BMW) 1.18,457

10. Sam Bird (Jaguar) 1.18,462

11. Oliver Rowland (Nissan) 1.18,543

12. Lucas Di Grassi (Audi) 1.18,580

13. Pascal Wehrlein (Porsche) 1.18,711

14. Norman Nato (Venturi) 1.18,775

15. Alex Lynn (Mahindra) 1.18,786

16. Stoffel Vandoorne (Mercedes) 1.18,787

17. Sébastien Buemi (Nissan) 1.18,837

18. Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) 1.18,871

19. Nyck de Vries (Mercedes) 1.18,905

20. Maximilian Günther (BMW) 1.19,181

21. Tom Blomqvist (NIO) 1.19,730

22. Nico Müller (Dragon / Penske) 1.19,769

23. André Lotterer (Porsche) 1.20,131

24. Mitch Evans (Jaguar) 1.20,318