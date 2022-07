Nowy lider Formuły E

Da Costa wystartował z pole position i po tym jak spadł za Mortarę podczas pierwszych aktywacji trybu ataku podążał za Szwajcarem, gdy wyścig osiągnął punkt kulminacyjny. Mistrz szóstego sezonu nie mógł jednak wyprzedzić kierowcy stajni Venturi, który zacięcie walczył o zwycięstwo.

W tym czasie grupę tę dogonił Mitch Evans. Do walki włączył się również Jean-Eric Vergne, który zaoszczędził więcej energii i wyszedł na trzecie miejsce, a potem na polecenie zespołu ominął da Costę.

Jednak próby Francuza, by wyprzedzić Mortarę, nie przyniosły sukcesu i oddał drugie miejsce swojemu partnerowi. Natomiast na ostatnim okrążeniu, Vergne zahamowało zbyt wcześnie przed trzecim zakrętem, co natychmiast wykorzystał Evans wbijając się do trójki.

→ Galeria zdjęć z zawodów

Lucas di Grassi był piąty, dokładając tym samym solidne punkty dla Venturi Racing. Obrońca tytułu Nyck de Vries (Mercedes-EQ) wspiął się na szóstą pozycję, a Jake Dennis (Avalanche Andretti) musiał zadowolić się siódmą.

Lider sezonu Stoffel Vandorne z Mercedesa, po nieudanych kwalifikacjach, wystartował z dwudziestego pola i ukończył zawody na ósmym miejscu. W mistrzostwach spadł na trzecią pozycję. Prowadzący Mortara ma teraz 139 punktów, Vergne 128, a Belg 125.

Sam Bird zajął dziewiąte miejsce dla Jaguar TCS Racing, a Oliver Rowland, który na początku jechał na drugim miejscu, zamknął dziesiątkę.

Kolejna, podwójna runda, odbędzie się za dwa tygodnie w Nowym Jorku.

