Ostatni fabryczny samochód Mercedesa

Srebrne Strzały opuszczą Formułę E w przeddzień wejścia w życie nowych zasad Gen3, chociaż dyrektor zespołu Ian James i szef sportowy Mercedesa Toto Wolff dążą do sprzedaży zespołu niezależnemu podmiotowi.

W zaistniałej sytuacji ich kliencka ekipa Venturi Racing musi rozejrzeć się za innym rozwiązaniem, w kontekście partnerstwa w zakresie układu napędowego. Ewentualny nabywca zespołu Mercedesa również będzie musiał poszukać nowego kooperanta technicznego.

W międzyczasie, Mercedes przedstawił swój zespół na sezon 2022.

W składzie Mercedesa pozostaną Stoffel Vandoorne i tegoroczny mistrz Nyck de Vries, pomimo że był mocno wiązany z przejściem do Williamsa w Formule 1, gdzie przypisywano go do miejsca zwolnionego przez George'a Russella. Natomiast spore zmiany nastąpiły w sztabie inżynieryjnym, jako że cała operacja przeniosła się do Brackley po wcześniejszych działaniach obejmujących lokalizacje w Wielkiej Brytanii, jak również w Afalterbach.

- Nie sądzę, aby nasze podejście miało się teraz znacząco zmienić, jako że wcześniej byliśmy myśliwymi, a teraz to na nas będą polowali - powiedział James. - Wiemy, jak wyrównane są te mistrzostwa i jak mocnych mamy rywali.

- To będzie kolejna ciężka walka do samego końca - dodał. - Presja jest zawsze, ale kiedy widzę długie godziny, które wszyscy obecnie poświęcają na pracę, jestem zadowolony. Nasza ekipa wciąż ma dobry potencjał i głód walki.

Chociaż Mercedes triumfował w obydwóch klasyfikacjach w 2021 roku, przeżył załamanie formy w połowie sezonu, gdy szukał poprawy w kwalifikacjach ze szkodą dla swojego tempa wyścigowego.

- Podstawowa geometria samochodu jest niezmienna, ale wciąż jest trochę pracy, którą można wykonać, jeśli chodzi o jego ustawienia mechaniczne - powiedział dyrektor techniczny, Nick Chester. - Możemy wprowadzać kolejne zmiany w konfiguracji, w miarę jak będziemy coraz lepiej je rozumieć.

- To jest to, nad czym działamy, a także nad mapowaniem: jak będziemy dobrze radzili sobie z systemami samochodu i rozwijali oprogramowanie we własnym zakresie, na tyle ile możemy, jednocześnie zwiększając nasze zrozumienie opon i bolidu, abyśmy mogli wyciągnąć z niego jeszcze więcej - dodał.

W tym tygodniu tor w Walencji gości przedsezonowe testy Formuły E.