Porsche 99X Electric Gen3 zostało odsłonięte w Porsche Experience Center we włoskiej Franciacorcie. Począwszy od sezonu 2023 ekipa Formuły E TAG Heuer Porsche będzie wystawiać go w Mistrzostwach Świata Formuły E ABB FIA. Pierwszy start będzie miał miejsce czternastego stycznia podczas E-Prix Meksyku.

Wprowadzenie trzeciej generacji wyścigowych maszyn w przyszłym sezonie Formuły E zwiastuje nową erę w historii tej pierwszej serii wyścigów pojazdów elektrycznych na świecie.

Całościowa koncepcja Porsche 99X Electric Gen3 i innych bolidów Formuły E nowej generacji w ramach ostatniej ewolucji zrobiła istotny krok naprzód. Pojazdy są lżejsze, mają krótszy rozstaw osi i węższy rozstaw kół. Chociaż akumulator skurczył się pod względem rozmiarów, to wyróżnia się lepszymi parametrami. Wzrósł udział energii rekuperacyjnej. Zmodyfikowano też aerodynamikę i design. Podsumowując, nowe bolidy są zwinniejsze, a to również poprawia osiągi na torze.

- Cieszymy się, że możemy zaprezentować światu nowe Porsche 99X Electric Gen3. Nasz zespół rozwojowy w Weissach włożył w tę maszynę wiele pracy, doświadczenia i serca. Teraz wszyscy możemy być naprawdę dumni z wyników tych starań. Porsche 99X Electric Gen3 stanowi technologiczny kamień milowy w wyścigach całkowicie elektrycznych bolidów. Wprowadzenie nowych maszyn w dziewiątym sezonie Mistrzostw Świata Formuły E ABB FIA jest znaczącym krokiem w przyszłość motorsportu zarówno dla Formuły E, jak i dla Porsche. Nie możemy doczekać się już rozpoczęcia sezonu i tej nowej ery - powiedział Thomas Laudenbach, wiceprezes ds. Porsche Motorsport.

- Im bliżej nowego sezonu Mistrzostw Świata Formuły E ABB FIA, tym większe podekscytowanie - dodał Florian Modlinger, dyrektor fabrycznej sekcji Porsche Motorsport ds. Formuły E. Przed pierwszym wyścigiem z udziałem naszego nowego Porsche 99X Electric Gen3 w Meksyku, który odbędzie się 14 stycznia, nasz zespół i nasi kierowcy wciąż mają jeszcze dużo pracy. Mamy jednak pewność, że przed rozpoczęciem sezonu poczynimy kolejne postępy i gdy karty między zespołami po wprowadzeniu nowych bolidów zostaną przetasowane, będziemy na dobrej pozycji startowej. Mamy też nadzieję, że nowe maszyny Gen3, w tym nasze Porsche 99X Electric Gen3, sprawią, że wyścigi będą jeszcze bardziej spektakularne dla fanów i dodatkowo zwiększą popularność Formuły E na całym świecie.

Kalendarz Formuły E 2022/2023

Zespół będą reprezentowali António Felix da Costa i Pascal Wehrlein.

- Nasz nowy bolid to duży krok naprzód. Jest lżejszy i mocniejszy od swojego poprzednika, już samo to wywołuje uśmiech na twarzy kierowcy - powiedział da Costa. - Jako nowicjusz w zespole Formuły E TAG Heuer Porsche wykorzystałem kilka ostatnich tygodni na poznanie inżynierów i mechaników oraz znalezienie swojego miejsca w składzie. Zespół bardzo mi pomógł. Od samego początku czułem się komfortowo. Dobrze też dogaduję się z moim nowym kolegą z ekipy, Pascalem, z którym ścigałem się w różnych seriach. Mamy wspólny cel, a mianowicie wyniesienie Porsche na szczyt. To przecież marka, która jest synonimem zwycięstw. Chcemy zapewnić je tak szybko, jak to możliwe, właśnie dzięki nowemu Porsche 99X Electric Gen3.

- Jako zespół przeżywamy w tej chwili ekscytujący okres. W trakcie testów naszego nowego bolidu od samego początku miałem dobre przeczucia - przekazał Pascal Wehrlein. - Zgromadziliśmy wiele spostrzeżeń i poczyniliśmy ogromne postępy – od »rozgrzewki« na torze aż po osiągi. I oczywiście efektywność, która również będzie kluczem do sukcesu w nowej generacji bolidów. To były dla mnie niesamowicie emocjonującej doświadczenia. Do rozpoczęcia sezonu mamy jeszcze trochę czasu i wykorzystamy to, aby jeszcze lepiej poznać Porsche 99X Electric Gen3 i ułożyć elementy układanki w taki sposób, byśmy byli optymalnie przygotowani do startu w pierwszym wyścigu przyszłego sezonu w Meksyku.

Video: Formuła E - Podsumowanie sezonu 2021/2022

Galeria zdjęć: Porsche 99X Electric Gen3

Porsche 99X Electric Gen3 1 / 7 Autor zdjęcia: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 2 / 7 Autor zdjęcia: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 3 / 7 Autor zdjęcia: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 4 / 7 Autor zdjęcia: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 5 / 7 Autor zdjęcia: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 6 / 7 Autor zdjęcia: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 7 / 7 Autor zdjęcia: Porsche Motorsport