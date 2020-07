Rast w Formule E

Dwukrotny mistrz DTM dołączy w składzie do Lucasa Di Grassiego, zastępując zwolnionego Daniela Abta.

Rast ma już za sobą debiut w Formule E. Przed czterema laty prowadził Sparka Team Aguri w Berlin E-Prix. W kwalifikacjach zajął 17 miejsce, w wyścigu nie został sklasyfikowany.

Na początku lipca zaplanowano testy zespołu Audi na Lausitzringu. Obecni będą obydwaj kierowcy. Mistrzostwa Formuły E dokończy w sierpniu sześć wyścigów w odstępie 9 dni - wszystkie na lotnisku Tempelhof.

- Od dawna uważnie śledzę wyścigi Formuły E i teraz czekam na to nowe wyzwanie - powiedział René Rast. - Wymagania dla kierowców w Formule E są bardzo wysokie. W dodatku do czystej szybkości to również kwestia wydajności, zarządzania bateriami i perfekcyjnej taktyki - wszystko to na ciasnych ulicznych torach, gdzie zazwyczaj panuje spore zamieszanie. Po testach na początku lipca i moich doświadczeniach w symulatorze, postaram się przyjechać do Berlina jak najlepiej przygotowany. Mamy sześć wyścigów w 9 dni, więc będzie dużo okazji, żeby się szybko nauczyć...