Rusza projekt Electric 360

Choć wartość umowy nie została opublikowana, źródła informują, że jest to wieloletnia porozumienie na milionowe kwoty. Oprócz wyraźnej identyfikacji PIF, będą także organizowane liczne aktywności związane z działalnością funduszu, podczas rund wspomnianych serii.

Akcje te skoncentrowane są głównie na edukacji, skierowanej zarówno do Saudyjczyków, jak i do publiczności odwiedzającej każde z mistrzostw. Przewidziany jest program wydarzeń związanych z uświadamianiem zagadnień dotyczących zrównoważonej mobilności, jak również nauk ścisłych i przyrodniczo - techniczno - matematycznych.

W rozmowie udzielonej dla Motorsport.com Agag powiedział, że pomysł na umowę sponsorską Electric 360 narodził się zaledwie pół roku temu, pomimo że Formuła E ściga się w Arabii Saudyjskiej od 2018 roku.

- To dla nas ogromne wydarzenie - powiedział Agag. - Zapewnia dużą stabilność i wsparcie, zwłaszcza dla dwóch mniejszych projektów, bo Formuła E już jest bardzo silna. Ale dla Extreme E i E1 wsparcie ze strony takiego dużego partnera sprawia, że stają się one znacznie bardziej opłacalne oraz mają zabezpieczoną przyszłość. Utworzenie mistrzostw i utrzymanie ich to bardzo trudne zadanie. My zrobiliśmy to nie tylko raz, ale teraz już trzy razy. Mam nadzieję, że tego rodzaju partnerskie podejście „360” nie jest ostatnim, jakie zrealizujemy. Dla partnerów to naprawdę świetny pomysł, aby wspierać sporty motorowe na całym spektrum.

Arabia Saudyjska dokonała znaczących kroków w dziedzinie sportu w ciągu ostatnich pięciu lat, jako część projektu Vision 2030 mającego na celu dywersyfikację gospodarki zależnej od ropy, która stanowi 40% PKB kraju. Jest drugim co do wielkości producentem ropy naftowej po Stanach Zjednoczonych. Kraj ten przyciągnął rundy większości głównych międzynarodowych serii motosportowych, jak również innych dyscyplin. Arabia Saudyjska zainwestowała także w sporty poza granicami kraju, zwłaszcza w golf z projektem LIV oraz w klub Newcastle United w Premier League. Agag uważa, że ich motywacje do agresywnego wejścia w świat sportu nie są w pełni zrozumiane przez krytyków spoza Królestwa, którzy uważają, że celem jest poprawa międzynarodowego wizerunku kraju.

- Myślę, że ich ambicje w sporcie można zdefiniować dwoma słowami - powiedział Agag. - Są bardzo ambitne, ale także bardzo racjonalne. Idąc za racjonalnym schematem wzrostu, chcą być obecni w różnych dyscyplinach sportowych. Chcą sportów, które również coś dadzą Arabii Saudyjskiej. Książę wspomniał o tym w wywiadzie dla Fox kilka miesięcy temu, mówiąc, że sport już dodaje 1% do PKB Arabii Saudyjskiej, a oni uważają, że w przyszłości może to być nawet 1,5%. Ludzie mylą się, mówiąc, że inwestycje w te wszystkie dziedziny sportu mają poprawić ich wizerunek czy coś w tym stylu. Chcą przynieść najlepsze widowisko swoim ludziom w domu. Chcą, aby walki bokserskie odbywały się w Arabii Saudyjskiej, jak również wyścigi samochodowe, czy wydarzenia piłkarskie, aby zapewnić najlepszą rozrywkę i sport swojej publiczności i aby mogła to oglądać w swoim kraju. To świetny sposób na przyspieszenie postępu w kraju, który doświadcza ogromnej zmiany.

PKB Arabii Saudyjskiej wynosi obecnie 1 bilion dolarów, więc aby sport przyczynił się do 2,5% tego wyniku, oznaczałoby to 25 miliardów dolarów, co jest mniej więcej tym samym odsetkiem PKB, jaki sport wnosi np. we Francji. Kolejnym kluczowym motorem inwestycji w sport jest fakt, że kraj ten ma populację 36 milionów ludzi, z których 63% ma poniżej 30 lat.

Mohamed Al Sayyad, szef PIF, powiedział: - W PIF wierzymy w siłę partnerstw, inwestując w innowacyjne współprace jako część naszego skupienia na „lepszym jutro”. Te partnerstwa poprawią jakość życia ludzi, stworzą szanse dla społeczności i pomogą kontynuować naszą pracę jako katalizatora transformacji. Razem z tymi seriami mistrzowskimi Electric 360 zdefiniuje sporty elektryczne i przyspieszy ich rozwój, dostarczając namacalnego wpływu zgodnego z naszą szerszą strategią biznesową. PIF napędza nowe zielone innowacje technologiczne, które staną się fundamentem przyszłej mobilności elektrycznej.