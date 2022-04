Do ćwierćfinałów z dwóch grup dostali się Nyck De Vries, Jake Dennis, Andre Lotterer, Robin Frijns, Stoffel Vandoorne, Jean-Eric Vergne, Pascal Wehrlein i Antonio Felix Da Costa.

W półfinałach De Vries pokonał Dennisa, Frijns Lotterera, Candoorne Vergne'a a Da Costa Wehrleina. Robin Frijns w półfinale trafił na Nycka De Vriesa. Reprezentant Envision było o ponad 0.100 sekundy szybszy od kierowcy Mercedesa i przeszedł do finału. Drugim finalistą był Stoffel Vandoorne, który pokonał Antonio Felixa Da Costę.

Kierowców dzieliła różnica 0.015 sekundy. W finale najszybsze okrążenie 1:39.151 wykonał Vandoorne i to on ruszy do dzisiejszego wyścigu z pole position.

Wyniki - Kwalifikacje