Niemiecki kierowca wyprzedził Sama Birda, aby przejąć prowadzenie i był w stanie oprzeć się naciskom Jake'a Dennisa, aby wywalczyć swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie w Arabii Saudyjskiej.

Po zdobyciu trzech pozycji na pierwszym okrążeniu, po tym jak na pierwszym kółku doszło do starcia pomiędzy Mitchem Evansem, Lucasem di Grassim i Oliverem Rowlandem, Pascal Wehrlein nadrobił kolejne miejsce na ósmym okrążeniu, kiedy Rene Rast wjechał za szeroko w zakręt numer 18.

Kierowca Porsche czekał do trzynastego okrążenia, aby przejść do trybu ataku, wybierając na początek trzyminutową dawkę, dzięki czemu był wystarczająco blisko, by wyprzedzić Jake'a Hughesa.

W świetnym tempie Wehrlein dogonił następnie startującego z Pole Position Sebastiena Buemiego - którego Bird wyprzedził na siódmym okrążeniu - a następnie przemknął obok niego, gdy zawodnik Envision Racing zjechał z linii wyścigowej, aby aktywować swój pierwszy tryb ataku na 23. okrążeniu.

To postawiło Wehrleina w pozycji do walki o zwycięstwo. Niemiec szybko pojawił się w lusterkach Sama Birda swoim czarno-czerwonym Porsche, starając się wywalczyć prowadzenie. Wyglądało na to, że Wehrlein dopnie swego na 25. okrążeniu, kiedy zanurkował obok Birda do osiemnastego zakrętu, ale pomylił się podczas hamowania.

To sprawiło, że Bird przyjął bardziej defensywny styl jazdy i na kolejnych czterech okrążeniach zjeżdżał na środek toru w pobliżu szykany, aby upewnić się, że Wehrlein będzie musiał jechać po zewnętrznej.

Naciski ze strony Wehrleina nie ustawały. Niemiec przeprowadził udany atak na Birda na 30. okrążeniu. Mając więcej energii niż Bird, Wehrlein był w stanie wyprzedzić kierowcę Jaguara i zbudować przewagę. Sam Bird został później zaatakowany i wyprzedzony przez Jake'a Dennisa na 34. okrążeniu.

Wehrlein usłyszał przez radio, że jest o 0,5% energii za Dennisem. Niemiec musiał wykazać się sprytem, aby pozostać na czele, zwłaszcza kiedy zwycięzca E-Prix Meksyku miał okazję do przejęcia prowadzenia na przedostatnim okrążeniu.

Wehrlein zaoszczędził jednak wystarczająco dużo energii, aby utrzymać się na czele stawki na ostatnim okrążeniu i pomimo tego, że Dennis rozważał manewr w ostatnim zakręcie, zwycięstwo należało do Wehrleina.