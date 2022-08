Antonio Felix da Costa - mistrz kampanii 2019-20 opuścił DS Techeetah po finale tegorocznych mistrzostw w miniony weekend w Seulu i będzie partnerem Pascala Wehrleina w ekipie Porsche.

Da Costa początkowo dołączył do Formuły E wchodząc w skład Amlin Aguri w 2014 roku, a następnie trafił do stajni Andretti w 2016 roku, która później związała się z BMW.

Po tym, jak Lotterer trafił do Porsche na pierwszy sezon niemieckiego zespołu w Formule E w latach 2019-20, da Costa podpisał kontrakt z Techeetah, zdobywając wtedy tytuł w przerwanych przez pandemię mistrzostwach.

- To jak spełnienie marzeń. Naprawdę nie mogę doczekać się wygrywania wyścigów dla tego zespołu - powiedział da Costa. - W swojej karierze wielokrotnie byłem pokonywany przez Porsche i to nie tylko w Formule E, więc wiem, że robią wszystko, aby wygrywać. To jest w DNA tej marki.

Da Costa zwyciężył tylko w jednym wyścigu w sezonie 2021-22, stając na najwyższym stopniu podium w drugiej części zawodów w Nowym Jorku. Dwukrotnie zdobywał pole position - w Marrakeszu i finale mistrzostw w Seulu. Zajął ósme miejsce w klasyfikacji generalnej, 22 punkty za partnerem, Jean-Erickiem Vergne’em.

