Roman Biliński ma za sobą trzeci weekend serii FRECA, tym razem w słynnym Monako. Kierowca ekipy Trident zaczął od bardzo dobrego tempa w wolnych treningach, notując 10. rezultat w stawce 37 zawodników. Później udało mu się wykręcić 10. czas w swojej grupie podczas kwalifikacji (1'30.353) i ustawić swój bolid na 19 miejscu startowym.

W pierwszym wyścigu tego weekendu, który odbył się w sobotę, Roman awansował o jedno miejsce na pełnym dystansie, przekraczając linię mety na 18 pozycji. Dziś, w drugim wyścigu, kierowca zespołu Trident miał niestety znacznie mniej szczęścia i zakończył ściganie w barierze.

Okazja do odkucia się już za tydzień, kiedy seria Formula Regional European Championship by Alpine zawita do Le Castellet we Francji.