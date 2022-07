Najliczniejszą grupą gości będą Czesi, których pojawi się aż dziewięcioro, 7 kierowców przyjedzie z Austrii, swoich reprezentantów będą mieć także Chorwacja, Czarnogóra Francja, Hiszpania, Macedonia, Niemcy, Słowacja, Węgry i Włochy.

Kibice, których w podczas poprzednich wyścigów w Limanowej bywało ok. 30 tysięcy, obejrzą zmagania aż 12 bolidów. Z czołowej europejskiej piątki, klasyfikowanej w Kat. 2 zgłosiło się aż czterech kierowców: trzykrotny Mistrz Europy Christian Merli, (ITA, Osella FA 30), lider po 5 rundach z dorobkiem 125 pkt, Petr Trnka (CZE, Norma M 20 FC) 95 pkt, Alexander Hin (DEU, Osella FA 30) 66 pkt i Sébastien Petit (FRA, Nova NP01) 65 pkt. Najdłuższą trasę do Limanowej pokona jeden z najmłodszych zawodników, trzykrotny mistrz juniorów Hiszpanii, Gonzalo Cabañas Fernàndes-Capalleja (ESP, Nova NP. 03), który z rodzinnego Madrytu ma do pokonania trasę 2885 km! Za kierownicami bolidów zobaczymy także dwóch Polaków: konstrukcjami AKKC Motorsport z silnikami Alfa Romeo pojadą Pumba i Jarosław Kaszuba.

W Kat. 1 FIA EHC (samochody z nadwoziem zamkniętym), zobaczymy w komplecie pierwszą dziesiątkę mistrzostw, z liderem - Vasilije Jaksicem (MNE, Mitsubishi Lancer, 118 pkt), drugim w klasyfikacji Karlem Schagerlem (AUT, VW Golf Rally, 111 pkt) i trzecim w tej kategorii Antonino Migliuolo (ITA, Mitsubishi Lancer, 91 pkt). Na starcie nie zabraknie oczywiście naszych trzech eksportowych zawodników: Janusza Grzyba (POL, Honda Civic) , walczącego o punkty w Gr. 4 oraz Piotra Ilnickiego (POL, Honda Civic) i Macieja Serafina ( POL, Renault Clio), którzy rywalizują w Gr. 5.

Interesująco przedstawia się lista zgłoszeń w poszczególnych grupach. W najmocniejszej Gr. 1 zobaczymy 13 aut, najliczniej obsadzoną grupą - aż 27 aut. Na trasie pojawi się 8 polskich Mini oraz cztery Fiaty 126. Do Limanowej powróci unikatowy cross car SEMOG BRAVO Teodora Kocura, wart też zwrócić uwagę na piekielnie szybkiego Fiata X 1/9, którego przywiezie Włoch Manuel Dondi.

Na liście zgłoszeń widnieją trzy Panie (w tym dwie w bolidach: Anna Ambruz (SVK) - Tatuus FR 2000 i Sigird Eva Ferstl (AUT) - Tatuus Master S 2000), jedyną Polką będzie debiutująca w tym sezonie Klaudia Glazar, która pojedzie Hondą Civic w klasyfikacji GSMP.

13 Wyścig Górski Limanowa - Przełęcz pod Ostrą będzie także 9 i 10 Rundą Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Po 8 rundach sytuacja w czołówce jest bardzo ciekawa. Prowadzi Karol Krupa (Skoda Fabia) z dorobkiem 111 pkt., na drugim miejscu znajduje się Sebastian Stec (Ford Fiesta), trzeci na liście jest Jędrzej Szcześniak (Lamborghini Huracan) 96 pkt., za nim czwarty Szymon Piękoś (Mitsubishi Lancer) i piąty Dubai (Mitsubishi Lancer Berg Monster). Całą piątkę oczywiście zobaczymy na starcie wyścigu.

Zarówno Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, jak i Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oprócz walorów sportowych i promocyjnych wyścigu, podkreślają wpływ motorsportu właśnie na kwestie związane z bezpieczeństwem:

Andrzej Adamczyk: - Dzięki rozwojowi technologii oraz w związku z coraz bardziej rygorystycznymi procedurami, wyścigi samochodowe stają się coraz bezpieczniejsze dla ich uczestników. Nieszczęśliwe zdarzenia należą obecnie do rzadkości. Jestem przekonany, że i Wyścig Górski Limanowa przebiegnie bez przeszkód. Wyczekując tego wydarzenia nie możemy jednak zapominać o tym, że okazją do szybkiej i wyczynowej, a momentami ryzykownej jazdy mogą być tylko wyścigi i rajdy, nie zaś jazda w codziennych warunkach. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za poziom bezpieczeństwa na naszych drogach. Większość z nas nie jest rajdowcami, a zwykłymi użytkownikami dróg.

- Jako rząd mamy obowiązek dbać o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa na naszych drogach. Czynimy to poprzez działania na trzech polach: inwestycji, prawa i edukacji. Nowe i zmodernizowane drogi, skrzyżowania, chodniki i ścieżki rowerowe umożliwiają bezpieczniejszą jazdę. Takie dobre zmiany dzieją się w całej Polsce: na drogach krajowych i lokalnych. W czerwcu 2021 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym zwiększyło się bezpieczeństwo ruchu drogowego wśród najmniej chronionych jego uczestników. Pieszy uzyskał pierwszeństwo w momencie wchodzenia na jezdnię i jest on zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności podczas jej przechodzenia. Limit prędkości w obszarze zabudowanym został zrównany do 50 km/h przez całą dobę. Nie jest już także możliwa jazda na drodze szybkiego ruchu bezpośrednio za innym pojazdem: wprowadziliśmy minimalne wymagane odstępy.

- Nawet najlepsze i najbardziej rygorystyczne prawo nie pomoże jednak, jeśli nie będziemy każdego dnia edukowali się i przypominali sobie, jak ważna jest kwestia bezpieczeństwa na drodze oraz że wszyscy my kształtujemy krajobraz na polskich drogach, chodnikach i ścieżkach rowerowych. Musimy o tym stale pamiętać.

Łukasz Smółka: - Małopolska jako pierwsze województwo w Polsce stworzyło już Wojewódzki Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030. Został on przygotowany w oparciu o doświadczenia dotychczasowych programów prewencyjnych, z uwzględnieniem najskuteczniejszych rozwiązań, w oparciu o jasno zdefiniowaną wizję oraz zasady realizacji w województwie.

- Dotychczasowe podejście systemowe w regionie i znaczna poprawa bezpieczeństwa na małopolskich drogach nie może być jednak satysfakcjonująca. Należy zintensyfikować działania na rzecz ochrony zdrowia i życia tak, aby zrealizować Wizję Zero, czyli osiągnięcie liczby 0 ofiar śmiertelnych do 2050 roku. Celem pośrednim dla Województwa Małopolskiego jest obniżenie o min. 50% liczby ofiar śmiertelnych tj. nie więcej niż 88 do roku 2030, oraz obniżenie o min. 50% liczby ofiar tj. nie więcej niż 1858 do roku 2030.

- Małopolska jest w stanie sprostać temu bardzo ambitnemu, ale zarazem możliwemu do osiągnięcia celowi pod warunkiem jeszcze intensywniejszych działań, determinacji i dalszej woli współpracy pomiędzy wszystkimi instytucjami oraz interesariuszami w regionie. Łączy nas jeden wspólny priorytet: zdrowie i życie Małopolan, wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wspólnie udowadniamy, że hasło „Razem dla Bezpieczeństwa” nie jest sloganem, jest sposobem na życie i działania. Teraz musimy sprawić, aby kolejna dekada 2021-2030 była tego jeszcze lepszym dowodem.

