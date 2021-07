114 zgłoszeń w Limanowej

Auto Moto Klub Limanowa - organizator 12. Wyścigu Górskiego Limanowa-Przełęcz pod Ostrą opublikował listy zgłoszeń do tegorocznych zawodów. W najbliższy piątek (23.07), do Odbioru Administracyjnego i technicznego Badania Kontrolnego przystąpi 114 zawodników z 9 krajów.

Rozgrywana w dniach 23-25 lipca impreza, będzie 9 rundą FIA EHC - Mistrzostw Europy FIA w Wyścigach Górskich oraz 7 i 8 rundą Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Na zgłoszeniach do FIA EHC widnieją nazwiska wszystkich kierowców którzy w tym roku liczą się w europejskim czempionacie.

Po rozegranych dotychczas czterech Rundach FIA EHC (Słowacki wyścig w Dobšinie w ostatni weekend został po wypadku jednego z kierowców przerwany a następnie odwołany), w czołówce tabel obu kategorii mistrzostw: Kat. 1. - samochody z nadwoziem zamkniętym i Kat 2. - auta wyczynowe (tzw. bolidy) zrobiło się dość ciasno. Wyścig w Limanowej rozpoczyna finałowe zmagania sezonu.

Małopolska jest regionem w którym odbywają się największe wydarzenia sportowe rangi mistrzostw Polski, Europy czy świata, w wielu, bardzo zróżnicowanych dyscyplinach sportów letnich i zimowych. Tegoroczny wyścig objął Patronatem Honorowym objął także Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, w skład Komitetu Honorowego weszli także Wicemarszałkowie: Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz.

Witold Kozłowski: - Jako samorząd województwa, nie wahamy się wspierać tego typu inicjatyw, ponieważ są świetną okazją do zarażania sportową pasją młodych ludzi, pokazując nasz region, jako atrakcyjne miejsce do uprawiania sportu i aktywnej turystyki. Dlatego każdego roku w naszym województwie odbywa się wiele imprez sportowych najwyższej rangi, które gromadzą znakomitych sportowców światowego formatu. Z pewnością cieszy także fakt, że za dwa lata, w 2023 roku, będziemy gościć zawodników i pasjonatów sportu podczas najważniejszego dotychczas wydarzenia sportowego w kraju, jakim będą III Igrzyska Europejskie. Małopolska nie boi się nowych wyzwań, dlatego podjęliśmy się tego zadania, szczególnie, że mamy potencjał, aby zorganizować i przeprowadzić imprezę na najwyższym światowym poziomie. Do przygotowania wyścigu wiele pracy (i środków finansowych) włożyły władze Powiatu Limanowskiego.

Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski: - Muszę podkreślić, że w tym roku zawodnicy będą się ścigać na nowej nawierzchni, którą udało się położyć dzięki pozyskanym przez Powiat Limanowski środkom zewnętrznym oraz własnemu wkładowi finansowemu. Podczas tego wydarzenia będzie można nie tylko podziwiać rywalizację najszybszych kierowców z całej Europy, ale również odkrywać atrakcje i walory turystyczne powiatu limanowskiego, który o każdej porze roku, nie tylko w sezonie letnim, oferuje wiele możliwości ciekawego spędzenia wolnego czasu. Wyjątkowa przyroda, piękne górskie krajobrazy zapewniają udany wypoczynek i wspaniałe wspomnienia.

Podczas 12 Wyścigu Górskiego Limanowa-Przełęcz pod Ostrą, uwaga mediów i kibiców skupi się zapewne na tradycyjnym już pojedynku bolidów z Kat. 2 dwóch kierowców włoskich: 11 – krotnego Mistrza Europy Simone Faggioli (ITA, Norma M 20 FC Bardahl) i Christiana Merli (ITA, Osella FA30 Zytek LRM), rekordzisty limanowskiej trasy. Konkurować z Włochami będzie m.in. oglądany już w tym roku w Polsce, zwycięzca 47. Bieszczadzkiego Wyścigu Górskiego Sébastien Petit (FRA, Nova NP01-2), startujący w tym sezonie zarówno w FIA EHC jak i FIA IHC – Międzynarodowym Pucharze FIA w Wyścigach Górskich.

Także w kat. 1 w Limanowej zobaczymy zawodników z czoła europejskiej tabeli: lidera, Antonino Migliuolo (ITA ,Mitsubishi Lancer EVI IX) Gr. 3, Ronnie Bratschiego (CHE, Mitsubishi Lancer EVO VII RS Gr. 1) czy Aleša Preka (SVN), który przygotował bardzo mocną Hondę Civic Type R Gr. 5. Pola na pewno łatwo nie odda Mistrz Europy z 2019 Lukas Vojacek (CZE), który do Limanowej przywozi Mitsubishi Lancera Gr. 3). Polscy kibice oczywiście dopingują jedynemu Polakowi, który w tym roku postawił na FIA EHC – Dubaiowi (POL, Mitsubishi Lancer Bergmonster), który po dwóch bardzo dobrych występach podczas wyścigów w Czechach i we Włoszech zajmuje w klasyfikacji generalnej mistrzostw na razie 6 miejsce w klasyfikacji generalnej Kat. 1 i 2 miejsce w Grupie 2.

W tym roku w Limanowej bardzo ciekawie wyglądać będzie konfrontacja najszybszych europejskich kierowców z zawodnikami startującymi w GSMP, którzy zgłosili się także do klasyfikacji europejskiej. Swoje siły sprawdzą m.in. lider GSMP 2021 Waldemar Kluza 9 P{OL, Skoda Fabia), Daniel Stawiarski (POL, Mitsubishi Lancer), Mariusz Stec (POL, Ford Fiesta), Piotr Parys (POL, Ford Fiesta), Robert Sługocki (POL, Mitsubishi Lancer), Paweł Wójtowicz (Porsche 944 t), Bartłomiej Madziara (POL, BMW E36 M3), Piotr Staniszewski (POL, Honda Integra), Paweł Sanecki (Honda Integra) czy Maciej Serafin (POL, Renault Clio). Takie doświadczenie na pewno przyda się podczas przygotowań do jesiennego wyścigu mistrzów FIA Hill Climb Masters, w którym spotkają się najszybsi zawodnicy z klasyfikacji krajowych i międzynarodowych w wyścigach górskich.

Emocji nie zabraknie także podczas obu rund GSMP. Po trzech wyścigowych weekendach w czołówce mistrzostw jest bardzo ciasno. Nadal liderem pozostaje Waldemar Kluza (Skoda Fabia), coraz bliżej kierowcy z Wieliczki jest dysponujący potężnym Mitsubishi Lancerem Daniel Stawiarski, za ich plecami z teoretycznymi szansami na mistrzostwo lokują się Fordy Fiesta Piotra Parysa, Mariusza Steca i Sebastiana Steca. Po licznych problemach technicznych na 6 miejscu w „generalce” znajduje się Mistrz Polski z 2018 Michał Ratajczyk (Mitsubishi Lancer), który albo wyścigi wygrywa, albo…nie dojeżdża do mety.

12. Hill Climb Limanowa rozpocznie się w piątek 23 lipca od Odbioru Administracyjnego i Badania Kontrolnego, które zostaną przeprowadzone w Limanowej (GSMP) i Starej Wsi (FIA EHC). Sobotnie (24.07) zawody - 7 Runda GSMP (dla kierowców klasyfikowanych w Mistrzostwach Europy będą to podjazdy treningowe) rozpoczną się o godz. 9:00, w niedzielę 25.07 od godz. 9:00 rozgrywana będzie 8 Runda GSMP zaś o godz. 11:30 rozpoczną się podjazdy wyścigowe 9 Rundy FIA EHC.

Organizatorzy z AMK Limanowa przewidzieli dla kibiców bezpłatny transport z okolicy linii startu w Starej Wsi w kierunku Przełęczy pod Ostrą, gdzie zlokalizowana jest meta. Podobnie jak w poprzednich edycjach wyścigu, kibice będą mogli skorzystać ze śmigłowca, żeby móc oglądać zawody z tej niecodziennej perspektywy.

informacja prasowa