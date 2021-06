61 zgłoszeń do 3 i 4 rundy GSMP

Tegoroczny sezon Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski liczy 8 wyścigów, podczas których rozegranych zostanie 16 Rund GSMP. Drugi rok z rzędu samochody będą podzielone na Grupy i Klasy wg. tzw. Performance Factor - współczynnika, mającego na celu uproszczenie dotychczasowych klasyfikacji i rozszerzenie grup samochodów z nadwoziem zamkniętym (Kat. 1), o pojazdy, które startują w innych serialach wyścigowych (np. w wyścigach na zamkniętych torach).

W Beskidzie Niskim nie zabraknie kierowców, którzy podczas pierwszych dwóch Rund zdobywali punkty w klasyfikacji generalnej sezonu. W relacjach online zobaczymy starty czołowej polskiej piątki „”generalki” Kat. 1 (samochody z nadwoziem zamkniętym) Waldemara Kluzy (Skoda Fabia), Sebastiana Steca (Ford Fiesta), Piotra Parysa (Ford Fiesta), Romana Barana (Mitsubishi Lancer) i Mariusza Steca (Ford Fiesta).

Bardzo interesująco zapowiada się rywalizacja toczona za plecami czołówki dysponującej najmocniejszymi samochodami: podobnie jak w zeszłym sezonie, najliczniej reprezentowana będzie Klasa 5b, w której startują m.in. Renault Clio czy Hondy Civic. Wtej grupie aut wystartuje aż 12 zawodników, wśród nich lider po dwóch rundach, Wojciech Socha (Renault Clio).

Po rocznej nieobecności, w tym sezonie znów pojawił się dawny dominator wśród kierowców aut napędzanych na przednią oś – Gabriel Kubit. Lekką, bardzo mocną Hondą Integra, podobnym samochodem wystartują także, ale w niższych klasach Paweł Sanecki, Piotr Staniszewski, Janusz Jania i Artur Gaść. Na trasy GSMP wraca także Daniel Stawiarski, dysponujący bardzo mocnym Mitsubishi Lancerem; w najmocniejszej Grupie 1 rywalizować będzie z Waldemarem Kluzą, wspomnianym Gabrielem Kubitem, Michałem Ratajczykiem, Sebastianem Stecem, Mariuszem Stecem.

Aż 15 kierowców klasyfikowanych będzie w tzw. klasach narodowych, w których do startu dopuszczane są samochody z utraconymi homologacjami międzynarodowymi. Licznych fanów motoryzacyjnej historii na pewno ucieszy widok Fiatów 126p i Cinquecento. W tej kategorii po dwóch Rundach GSMP prowadzi Wojciech Subocz, jeżdżący Porsche 911 Carrera 2.

Najdłuższą wędrówkę w Beskid Niski zanotują Christian Zaleski (Porsche 911 Turbo) i Leszek Orzechowski, który po krótkim eksperymencie z historycznym VW Golfie wraca

za kierownicę jedynego turbodiesla w wyścigowej stawce – Seata Ibizy Cupra. Obaj kierowcy reprezentujący Automobilklub Orski przyjeżdżają aż z Gdańska.

8 Wyścig Górski Magura Małastowska to jedno z trzech najważniejszych ( obok Rajdu Polski Historycznego i Rundy Mistrzostw Europy FIA w Wyścigach Górskich w Limanowej) wydarzeń w motorsporcie w Małopolsce. Promocyjny i sportowy wydźwięk tego typu imprez doceniają władze samorządowe regionu:

- Każdego roku w naszym województwie odbywa się wiele imprez sportowych najwyższej rangi, które gromadzą znakomitych sportowców światowego formatu, przyciągają kibiców, a tym samym są doskonałą formą promocji aktywności fizycznej oraz zachętą do samodzielnego uprawiania sportu - powiedział Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego. - Ogromnie się cieszę, że po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, na początku czerwca odbędzie się tak ceniony przez miłośników motoryzacyjnych wrażeń, kolejny Wyścig Górski „Magura Małastowska”. Ze względu na charakterystykę trasy i panującą atmosferę, zawody te cieszą się sympatią zawodników, a sportowe emocje w połączeniu z walorami turystycznymi Małopolski, ściągają kibiców z całego kraju. Dlatego organizacja takich wydarzeń stwarza świetną okazję nie tylko do zarażania sportową pasją młodych ludzi, ale także do promowania naszego regionu jako atrakcyjnego miejsca do uprawiania sportu i aktywnej turystyki.Szanowni Państwo, aby w naszym regionie mogły odbywać się różnorodne imprezy sportowo-rekreacyjne, jako samorząd województwa małopolskiego wspieramy je nie tylko finansowo, ale także skupiamy swoje działania na poprawie infrastruktury dla sportu wyczynowego. Stanowi to istotny aspekt, również ze względu na fakt, iż decyzją Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich - kontynentalnej struktury, do której należą wszystkie Narodowe Komitety Olimpijskie Europy - Województwu Małopolskiemu oraz Miastu Kraków przyznano prawo organizacji III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Małopolska nie boi się nowych wyzwań, dlatego podjęliśmy się tego zadania, szczególnie, że mamy potencjał, by w 2023 roku zorganizować i przeprowadzić imprezę na najwyższym światowym poziomie.

Tegoroczny wyścig odbędzie się bez udziału Kibiców, których organizatorzy z Automobilklubu Bieckiego zapraszają przed ekrany komputerów, tabletów i telefonów komórkowych, gdzie śledzić będzie można zarówno relację telewizyjną, jak i wyniki online.

- W związku z obostrzeniami jakie nadal obowiązują w naszym kraju, zawody odbędą się bez publiczności i organizator nie przewiduje miejsc widokowych. Natomiast wszystkich kibiców proszę o pozostanie w domach i zapraszam do kibicowania zawodnikom przed ekranami telewizorów lub komputerów - powiedział Marek Sitek, Prezes Automobilklubu Bieckiego. - Telewizja Gorlice TV zapewni relację na żywo z zawodów na swojej stronie jak również na Facebooku oraz relacja na żywo dostępna będzie także w Radio Kraków.

Lista zgłoszeń

informacja prasowa