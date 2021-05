Na trasie z miejscowości Wujskie do Tyrawy Wołoskiej wystartują kierowcy z Austrii, Bułgarii, Czech, Francji, Polski, Słowacji i Włoch. Numer 1 przydzielono Vàclavowi Janikowi (CZE) zgłoszonemu w bolidzie Lola B03/51. Z numerem 2 wystartuje jego kolega z zespołu Nutrend ACCR Jiři Svoboda (CZE, Lola B02/50). Numer 3 to ubiegłoroczny Mistrz Polski GSMP w kategorii 2 Martin Juhas (SVK, Formula Renault 2000). Jednak największe zainteresowanie kibiców skupiać będzie start jednego z najszybszych kierowców w europejskich wyścigach górskich, Francuza Sebastiana Petit, dysponującego potężnym bolidem Nova NP. 01-2. Jedynym Polakiem, który zgłosił się do zawodów w tej kategorii jest Paweł Rzadkosz (POL) , który odkurzył swojego Radicala SR3. W sumie kibice będą mogli obejrzeć zmagania aż 9 bolidów.

47. Bieszczadzki Wyścig Górski – Valvoline będzie pierwszą tegoroczną rundą FIA IHC – Międzynarodowego Pucharu FIA w Wyścigach Górskich, otwierać będzie także zmagania w FIA CEZ (Mistrzostwa FIA Strefy Europy Centralnej w Wyścigach Górskich) oraz GSMP – Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski. Zawody będą także 5 i 6 Rundą Mistrzostw Słowacji oraz 1 i 2 Rundą GSMP - Hist.).

W kategorii 1 – aut produkcyjnych, listę otwiera Waldemar Kluza (POL Skoda Fabia), wielokrotny Mistrz Polski GSMP, który w zeszłym, mocno ograniczonym sezonie GSMP został II Wicemistrzem Polski. Zaraz za nim ustawiono Michała Ratajczyka (POL, Mitsubishi Lancer) , który także ma na koncie tytuły mistrzowskie oraz znakomity wynik (2 miejsce w grupie) podczas rozegranego w 2018 FIA Hill Climb Masters.

Grupę najmocniejszych aut uzupełniają Yulian Teliyski (BGR, Mitsubishi Lancer), Dan Michl (CZE, Lotus Elise) oraz powracający do wyścigów Gabriel Kubit (POL, Honda Integra). Wspomniec jeszcze trzeba na pewno powrót do wyścigów najbardziej utytułowanego zawodnika ostatnich lat Mariusza Steca (POL, Ford Fiesta w nowym zespole Tradepol Sonax Team oraz wreszcie kompletnego zespołu Borg Warner Polish Racing Team – Karola Krupy (Skoda Fabia) i Szymona Piękosia.

W gronie startujących byłych Mistrzów Polski GSMP po raz kolejny spotkamy Igora Drotara (SVK, Skoda Fabia), w zawodach zobaczymy także dużo wyścigowej młodzieży, rozpoczynającej swoją sportową karierę na poziomie Mistrzostw Polski. Po raz pierwszy na wyścigowych trasach będzie można także obejrzeć start Cross Carów – lekkich pojazdów, które w tym sezonie dopuszczono do GSMP. Lista zgłoszeń zawiera także grupę 5 kierowców, którzy klasyfikowani będą w GSMP Historycznych.

Informacja prasowa

Galeria zdjęć: Testy Stec Motorsport przed GSMP 2021

