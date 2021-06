Czołówka GSMP powalczy o punkty na Czarnej Górze

Wyścig na Czarnej Górze kończy wiosenną część cyklu.

Dolnośląskie zawody, organizowane przez Auto Moto Klub Kłodzko wracają do kalendarza Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski po rocznej przerwie; sezon polskich wyścigów górskich 2020 został znacznie skrócony z powodu pandemii COVID-19.

Tegoroczny sezon GSMP obejmuje aż 8 wyścigów (16 rund), za nami 47. Bieszczadzki Wyścig Górski- Valvoline (okolice Sanoka) i 8 Wyścig Górski Magura Małastowska (okolice Gorlic).

Zawody w rejonie przełęczy Puchaczówka zawsze cieszyły się sporym zainteresowaniem zarówno ze strony kierowców jak i kibiców; piękna lokalizacja, krótka (2770 m), ale ciekawa technicznie trasa, znakomita baza hotelowa na trasie wyścigu, dobra jakość asfaltu i solidne zabezpieczenia sprawiają, że rywalizacja będzie sportowym świętem dla wszystkich, którzy w weekend 25 – 27 czerwca wybiorą się w okolice Stronia Śląskiego.

W porównaniu z pozostałymi i Rundami GSMP, wyścig ma swoje niepowtarzalne cechy:

- Tegoroczny wyścig, 5/6 Runda GSMP Centrumlupka.eu Stronie Śl. – Czarna Góra, obfitować będzie w ciekawe rozwiązania organizacyjne - powiedział Janusz Marnik, dyrektor wyścigu. - Cechą charakterystyczną naszych zawodów jest zlokalizowany w połowie trasy Park Serwisowy, co wymusza dzielenie podjazdów na dwie grupy zawodników. Po zakończeniu podjazdów treningowych i wyścigowych przez pierwszą grupę, w momencie, kiedy zawodnicy w kolumnie zaczynają zjeżdżać z Przełęczy Puchaczówka, w rejon startu z parkingu, zlokalizowanego przy hotelu Czarna Perła uda się kolejna grupa aut, która po przegrupowaniu rozpocznie swoje podjazdy. Takie rozwiązanie wymaga od wszystkich służb wyścigu sporego zaangażowania, jednak kierowcom skróci czas oczekiwania na mecie a kibicom zapewni ciągłość oglądania sportowego widowiska. W tym roku wprowadziliśmy płatne Strefy Kibica, zapewniając za to infrastrukturę sanitarną czy gastronomiczną, ale też możliwość bezpiecznego oglądania zawodów. Wyścigi górskie na Przełęcz Puchaczówka mają wieloletnią tradycję, po trasie z Siennej (obecnie część Stronia Śląskiego) przechodziły także odcinki specjalne wielu rajdów. Wciąż ulepszane sa zabezpieczenia wzdłuż trasy, chroniące zarówno Zawodników jak i Kibiców.

Do udziału w zawodach zgłosili się wszyscy kierowcy, walczący o czołowe miejsca zarówno w klasyfikacji generalnej GSMP kat. 1 ( samochody z nadwoziem zamkniętym) jak i w poszczególnych klasach. Od zeszłego roku FIA ( Międzynarodowa Federacja Samochodowa) wprowadziła dla tych pojazdów zupełnie nowy podział na grupy i klasy, oparty o tzw. Performance Factor. Każdy parametr samochodu – od aerodynamiki poprzez silnik, zawieszenie aż po wagę auta) wiąże się z określoną liczbą punktów, przyporządkowujący pojazd do jednej z 5 grup międzynarodowych bądź grup i klas narodowych ( auta z utraconą homologacją). Dodatkowo w GSMP prowadzone są dodatkowe klasyfikacje dla aut z napędem na jedną oś ( RWD i FWD), młodych kierowców ścigających się w klasie E0, w odrębnych klasach startują Fiaty 126, Fiaty Cinquecento i Seicento i tzw. Cross Cary.

Podczas 5/6 Runda GSMP Centrumlupka.eu Stronie Śl. – Czarna Góra punktować będą także kierowcy klasyfikowani w GSMP Historycznych. Kibiców na pewno ucieszy widok Forda Sierra Cosworth 4 x 4, wiernej repliki auta Mariana Bublewicza, którą kierować będzie Marek Suder.

Kibicom zaprezentuje się w komplecie pierwsza dziesiątka Polaków z klasyfikacji generalnej GSMP po czterech rozegranych dotychczas rundach. Przede wszystkim pierwsza trójka: lider Waldemar Kluza ( Skoda Fabia), naciskany przez Michała Ratajczyka ( Mitsubishi Lancer) i Mariusza Steca ( Ford Fiesta). Wielokrotnym Mistrzom Polski depcze po piętach wyścigowa „młodzież”: Sebastian Stec (Ford Fiesta), który już w pierwszym sezonie startów w GSMP zdobył mistrzowski tytuł w swojej klasie, bardziej znany z wcześniejszych startów w wyścigach torowych Piotr Parys. Czołówkę uzupełnia Daniel Stawiarski ( Mitsubishi Lancer), weteran Roman Baran ( Mitsubishi Lancer) liderujący w kl. 3b, kolejny tegoroczny debiutant Jakub Ulanowski i jeżdżący Porsche 911 Christian Zaleski.

W cieniu zmagań o mistrzostwo Polski w „generalce” rozgrywa się walka o punkty i mistrzowskie szarfy w poszczególnych klasach. Odpierać ataki rywali będą prowadzący: Herbi ( Mitsubishi Lancer kl. 4a), Piotr Staniszewski ( Honda Integra kl. 5a), Piotr Ilnicki ( Honda Civic w najmocniej obsadzonej klasie 5b).

W tzw. klasach narodowych zgromadzeni w Strefach Kibica widzowie zobaczą m.in. pozostałych liderów: Wojciecha Subocza ( Porsche 911 kl. 10a), Janusza Janię ( Honda Integra kl. 10b), Bartosza Tondryka ( Fiat Cinquecento kl. 11), Tomka Morawca ( Fiat 126p kl. 12a), Filipa Piotrowskiego ( Fiat 126p kl. 12c). Jak zawsze sporo emocji dostarczać będą kierowcy startujący autami napędzanymi na tylną oś, wśród nich obejrzymy lidera w tej grupie, znanego także z torów Bartłomieja Madziarę. Wśród kierowców aut napędzanych na przednią oś najwięcej punktów uzyskał dotychczas Pumba ( VW Scirocco). I last, but not least: Anna Gańczarek-Rał, jedyna Polka startująca ostatnio w GSMP, zgłoszona w Hondzie Civic.

Czy któremuś z 54 zgłoszonych kierowców uda się w tym roku pobić rekord trasy, ustanowiony według badających historię wyścigów w Siennej należy od 2013 do Tomasza Nagórskiego: 1:28,121? Przekonamy się o tym już 27 czerwca po zakończeniu zawodów.

Sportowe widowisko rozpocznie się w najbliższy piątek Odbiorem Administracyjnym i technicznym Badaniem Kontrolnym, które odbędą się na Rynku w Kłodzku. Następnie wyścigowe miasteczko przeniesie się do Stronia Śląskiego, w okolice hotelu Czarna Perła.

Tam także odbędzie się przedwyścigowa konferencja prasowa ( piątek, g. 19.00), która transmitowana będzie online i dostępna będzie na stronie www.gsmp.automotoklub.eu oraz na profilach Facebook: 5/6-RundaGSMP-Centrumlupka.eu Czarna-Góra 2021 i oficjalnym profilu GSMP: GSMP.PZM. Podczas trwania wyścigu pod tymi adresami dostępna będzie transmisja online z zawodów, a wyniki na bieżąco będzie można sprawdzać, wchodząc na stronę www.wyniki-online.pl.

5 i 6 Runda GSMP Centrumlupka.eu Czarna Góra 2021

25.06.2021 Piątek

09:30 – 17:30 Odbiór Administracyjny (Kłodzko Ratusz )

10:30 – 18:00 Badanie Kontrolne (Kłodzko , Rynek)

20:00 Odprawa z zawodnikami (Hotel Czarna Perła Stronie Śląskie)

26.06.2021 Sobota 5 Runda GSMP

09:30 Podjazd Treningowy 1

30 minut po Podjeździe Treningowym 1, Podjazd Treningowy 2

30 minut po Podjeździe Treningowym 2 – Podjazd Treningowy 3

14:30 1 Podjazd Wyścigowy

30 minut po Podjeździe Wyścigowym 1, Podjazd Wyścigowy 2

27.06.2021 Niedziela 6 Runda GSMP

09:00 Podjazd Treningowy 1

30 minut po Podjeździe Treningowym 1, Podjazd Treningowy 2

13:00 Podjazd Wyścigowy 1

30 minut po Podjeździe Wyścigowym 1, Podjazd Wyścigowy 2

15 minut po sprowadzeniu wszystkich aut do Parku Zamkniętego – Ceremonia Wręczenia Nagród

informacja prasowa