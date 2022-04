Europejska czołówka na Podkarpaciu

Decyzją Światowej FIA, wyścig rozgrywany na trasie Korczyna-Czarnorzeki będzie pierwszą tegoroczną Rundą FIA IHC - Międzynarodowego Pucharu FIA w Wyścigach Górskich. W maju zawitają więc na Podkarpacie kierowcy z europejskiej czołówki; swój udział zapowiedział m.in. Sebastien Petit, zeszłoroczny II wicemistrz Europy w kategorii aut z nadwoziem otwartym, zwycięzca FIA IHC w 2021.

Organizowany przez Automobilklub Małopolski Krosno wyścig rozpocznie także zmagania kierowców w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski, pojawią się także zawodnicy ze Słowacji, rywalizujący w czempionacie naszych południowych sąsiadów oraz uczestnicy trzeciej rundy Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Wyścigach Górskich.

Dla widzów atrakcją na pewno będą zmagania jednomiejscowych samochodów. Ze względu na start tych pojazdów, we współpracy z władzami samorządowymi regionu i miasta, zostaną zamontowane, przez wyspecjalizowaną firmę, dodatkowe zabezpieczenia. Trzeba mieć świadomość, że największe prędkości, osiągane na tej trasie przez auta z nadwoziem zamkniętym sięgały prawie 250 km/h; w przypadku bolidów będą jeszcze wyższe. Ze względów bezpieczeństwa dotychczasową trasę skrócono do 3820 m, pojawią się także spowalniające jazdę szykany.

Konieczne było także, w stosunku do poprzednich lat, zwiększenie w centrum Korczyny przestrzeni, przeznaczonej na stanowiska serwisowe teamów.

Uroczyste otwarcie wyścigu odbędzie się w piątek 20 maja o godz. 18.30, w krośnieńskim Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Będzie poprzedzone odbywającym się na terenie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie Odbiorem Administracyjnym oraz, dostępnym dla kibiców, technicznym Badaniem Kontrolnym na krośnieńskim Rynku. Sobota to podjazdy wyścigowe 1. rundy GSMP, będące także podjazdami treningowymi FIA IHC, niedziela to druga runda GSMP i podjazdy wyścigowe 1. rundy FIA IHC.

- Wyścig Górski Prządki-Valvoline został doceniony przez FIA i trafił na elitarną listę zawodów z serii FIA IHC – powiedział Robert Szelc, Prezes Automobilklubu Małopolskiego Krosno. - W Krośnie i Korczynie pojawią się kierowcy z całej Europy, dokładamy więc wszelkich starań, aby nasz wyścig był nie tylko bezpieczniejszy, lecz także jeszcze bardziej atrakcyjny dla kibiców. Stąd kontynuacja sprawdzonych rozwiązań, takich jak popularne wśród mieszkańców i kibiców Badanie Kontrolne na Rynku w Krośnie, ale i sporo nowości ; m.in. w Klubie K15 ( ul. Krakowska 15) działać będzie klub wyścigowy, w którym m.in. będzie można śledzić transmisję na żywo z zawodów a na Rynku w Korczynie stanie Studio Wyścigowe, w którym kibice będą mogli śledzić zawody, spotykać się z zawodnikami, znajdą tu także materiały informacyjne i promocyjne naszych partnerów.

Automobilklub Małopolski Krosno w tym roku zyskał nowego partnera imprezy - Fundację Muzeum Przemysłowego Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, opiekującą się pomnikiem historii - otwartą w 1854 r. najstarszą na świecie kopalnią ropy naftowej. W tym roku obchodzona jest dwusetna rocznica urodzin i 140-ta rocznica śmierci Łukasiewicza; wybitnego polskiego chemika, farmaceuty i przedsiębiorcy, który stworzył podwaliny pod rozwój przemysłu naftowego na świecie. To dzięki jego wynalazkom rozwinęła się motoryzacja, i - co za tym dalej idzie - sport motorowy. Fundacja zorganizuje z okazji wyścigu wyjątkową atrakcję - możliwość nocnego zwiedzania kopalni!

Tradycyjnym partnerem podkarpackich zawodów jest firma Valvoline.

Podkarpaccy samorządowcy podkreślają promocyjną rolę międzynarodowych zawodów samochodowych dla swojego regionu. Wyścig został objęty Honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, partnerem wydarzenia jest „Podkarpackie Przestrzeń Otwarta”. Także prezydent Krosna Piotr Przytocki, i wójt Gminy Korczyna Jan Zych, doceniają wyścig, jako skuteczną formę promocji obu miejscowości, bogatych w liczne atrakcje turystyczne. Zawodnicy z całej Europy, towarzyszące im zespoły oraz kibice z całego kraju, od początku organizacji wyścigów w Korczynie dostrzegają piękno tego regionu oraz przychylność jego mieszkańców, dla których tak duża impreza ma także konkretny wymiar biznesowy.

Inaczej na wyścig patrzy rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prof. Dr hab. Zbigniew Barabasz, m.in. udostępniającej na potrzeby imprezy swoje pomieszczenia administracyjne, biurowe, sale wykładowe czy laboratoria. Dla studentów wielu specjalności takie zawody to okazja do doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania wiedzy w każdej dziedzinie, którą studiują: od kierunków językowych, poprzez techniczne po zarządzanie i pielęgniarstwo. To właśnie dzięki studentom tego kierunku w piątek na Rynku w Krośnie zostanie ustawiony namiot, w którym wszyscy zainteresowani będą mogli, mówiąc językiem motoryzacyjnym, dokonać kompleksowej diagnostyki swojego stanu zdrowia.

Ze zdrowiem, ale także z przyjemnością użytkowania regionalnych i lokalnych produktów spożywczych wiąże się współpraca z kolejnym partnerem wyścigu - Stowarzyszeniem Polska Ekologia, które dla zawodników, ekip i służb wyścigowych przygotuje specjalne zestawy żywieniowe, zaś wszystkim chętnym serwować będzie unikatowe potrawy przygotowane z regionalnych produktów.

informacja prasowa