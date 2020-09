Finał sezonu GSMP w Korczynie

Pandemia COVID – 19 kilkukrotnie zmieniała plany Polskiego Związku Motorowego przy ustalaniu lokalizacji i ilości wyścigów, które w sezonie 2020 miały składać się na GSMP. Pierwotny plan od wiosny ulegał zmianom, wobec rozwoju pandemii kolejno z kalendarza odpadały wyścigi w Załużu, na Magurze Małastowskiej i w Limanowej. Także FIA (Światowa Federacja Samochodowa) podjęła decyzję o odwołaniu FIA EHC – Mistrzostw Europy FIA w Wyścigach Górskich i FIA IHCC (Puchar Europy FIA w Wyścigach Górskich). W tym roku nie odbędzie się też FIA Hill Climb Masters – organizowana co dwa lata impreza gromadząca najszybszych kierowców z Europy.

Szukając nowych możliwości organizowania zawodów, PZM zacieśnił współpracę z SAMS – federacją ze Słowacji. Polacy mieli wystartować w zawodach Pezinska Baba oraz na dobrze znanej trasie na Jankov Vrsok k. Banovców. Słowackie wyścigi miały uzupełnić krajowe Rundy, przeprowadzane z Sopocie (sierpień) i Korczynie (wrzesień). Także w tym wariancie życie zweryfikowało plany, i po decyzji słowackich organizatorów o odwołaniu wrześniowego wyścigu w Banovcach, to właśnie w Korczynie odbędzie się finał tegorocznych GSMP.

W roli Dyrektora Wyścigu debiutuje w tym roku Paulina Florek: - Niezmiernie mi miło, że mogę pełnić bardzo odpowiedzialną i zaszczytną funkcję Dyrektora Wyścigu Górskiego "Prządki" . W tym roku w Korczynie odbędą się nie tylko Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski i Puchar Południa w Jeździe na Regularność w Wyścigach Górskich, ale i Mistrzostwa Słowacji w Wyścigach Górskich. Ze względu na różnorodność zawodów, kategorii, grup i klas w wyścigu będziemy gościć szeroką gamę samochodów. Zważając na sytuację epidemiologiczną na świecie, rok 2020 to zdecydowanie trudny czas między innymi dla motorsportu. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że Wyścig się odbędzie. Do pełni sukcesu potrzebujemy jednak pomocy wszystkich przybyłych na zawody. W związku z tym zachęcam do śledzenia aktualnych zaleceń GIS i apeluję o ich przestrzeganie, ze szczególnym naciskiem na zachowywanie dystansu społecznego, noszenie masek zasłaniających usta i nos w pomieszczeniach zamkniętych oraz częste dezynfekowanie dłoni. Dodatkowo proszę o stosowanie się do poleceń obecnego na zawodach Inspektora Sanitarnego i Jego współpracowników, którzy będą między innymi przeprowadzać pomiary temperatur ciała.

Do zawodów zgłosiło się ponad 60 kierowców (3 w GSMP Historycznych), którzy klasyfikowani będą w 5 i 6 Rundzie GSMP oraz 5 i 6 Rundzie PAV MSR (Mistrzostwa Słowacji). Podobnie, jak podczas wyścigu TODOS Slovenska Cena Pezinok Baba, Polacy zgłosili się także do mistrzostw Słowacji a o punkty w GSMP rywalizować będą niektórzy Słowacy. Mistrzostwom Polski towarzyszyć będzie kolejna odsłona Pucharu Południa w Jeździe na Regularność: w tych coraz popularniejszych zawodach dla amatorów zgłosiło się 14 kierowców.

Po czterech Rundach GSMP sytuacja w czołowej piątce klasyfikacji generalnej GSMP wciąż jest otwarta. W Korczynie nie mogło więc zabraknąć wszystkich pretendentów do miejsc na podium. Nie zabraknie więc lidera klasyfikacji, Dubai’a (Mitsubishi Lancer Berg Monster) który na razie zgromadził 59 pkt., Waldemara Kluzy (Skoda Fabia, 52 pkt), Szymona Łukaszczyka (40 pkt. Mistrz Polski 2019 kat II, Mitsubishi Lancer EVO V AMS), Daniela Stawiarskiego (35 pkt. Mitsubishi Lancer) i Tomasza Myszkiera (32 pkt, Mistrz Polski 2019 kat.I, Skoda Fabia WRC).

Organizacja tak dużego międzynarodowego wydarzenia nie byłaby możliwa bez zaangażowania lokalnych Samorządów, doceniających promocyjną rolę wyścigów dla regionu.

Jan Zych, Wójt Gminy Korczyna: - Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy od 17 lat tworzą niepowtarzalny klimat oraz emocje sportowe, jakie niesie ze sobą Wyścig. Arena zawodów to miejsce, które przyciąga do siebie nie tylko unikatową przyrodą i krajobrazem, ale także otwartością, zaradnością i dobrym klimatem, jaki tworzą mieszkańcy gminy. To także ciekawy zakątek, który chętnie odwiedzają turyści szukający spokoju i wytchnienia na łonie natury z wieloma ważnymi osobliwościami przyrody, historii i kultury. Zapraszamy

w nasze strony. Tutaj każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie!

17 Wyścig Górski PRZĄDKI – VALVOLINE, organizowany przez Automobilklub Małopolski w Krośnie będzie 5 i 6 Rundą GSMP oraz 5 i 6 Rundą PAV MSR. Tradycyjnie zawody rozpoczną się w piątek (18.08) od Odbioru Administracyjnego i Badania Kontrolnego, zawodników gościć będzie krośnieńskie centrum handlowe VIVO!.

Sobota 19.09

g. 08.30 – 1 Podjazd Treningowy 5 rundy GSMP, 5 rundy PAV MSR

g. 10.30 – 2 Podjazd Treningowy 5 rundy GSMP, 5 rundy PAV MSR

g. 13.30 – 1 Podjazd Wyścigowy 5 rundy GSMP, 5 rundy PAV MSR

g. 15.30 – 2 Podjazd Wyścigowy 5 rundy GSMP, 5 rundy PAV MSR

Niedziela 20.09

g. 08.30 - 1 Podjazd Treningowy 6 rundy GSMP, 6 rundy PAV MSR

g. 10.30 - 2 Podjazd Treningowy 6 rundy GSMP, 6 rundy PAV MSR

g. 13.00 – 1 Podjazd Wyścigowy 6 rundy GSMP, 6 rundy PAV MSR

g. 15.00 – 2 Podjazd Wyścigowy 6 rundy GSMP, 6 rundy PAV MSR

ok. 45 minut po zakończeniu 2 Podjazdu Wyścigowego – ceremonia wręczenia nagród (Korczyna, Rynek).

informacja prasowa