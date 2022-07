Mistrzowie wracają do Limanowej

Swój udział zapowiedzieli m.in. Christian Merli (Osella FA 30), trzykrotny mistrz Europy, który w tym sezonie wygrał w kategorii 2 wszystkie dotychczasowe rundy FIA EHC. Na starcie w Starej Wsi pojawi się także odkrycie tego sezonu, Niemiec Alexander Hin (Osella FA 30), który na pewno będzie chciał dogonić drugiego w klasyfikacji generalnej kategorii 1 Petra Trnkę (Norma M 20 FC)

Kibice będą mieli także możliwość obejrzenia pasjonującego pojedynku lidera kategorii 1 Vasilije Jaksica z Macedonii (Mitsubishi Lancer Evo IX) z najszybszym w trzech rundach kierowcą kategorii 2 Karlem Schaglerem, dysponującym potężnym Volkswagenem Golfem. Nie zabraknie także trzeciego w klasyfikacji Antonino Migliuolo (Mitsubishi Lancer Eevo IX).

Na cząstkowej, prowizorycznej liście zgłoszeń do polskiej rundy mistrzostw Europy znalazł się pauzujący w tym sezonie Waldemar Kluza, który do Limanowej przywozi dobrze znanego ze startów Szymona Łukaszczyka Mitsubishi Lancera. Swój start potwierdzili także inni mistrzowie Polski, których w tym sezonie nie widzimy na wyścigowych trasach, reprezentanci kraju podczas ubiegłorocznego FIA Hill Climb Masters - Michał Ratajczyk i zawodnik AMK Limanowa Daniel Stawiarski. Kolejny powrót do wielkiego ścigania zapowiedział także dawno niewidziany Sebastian Fołta, który podczas majowego wyścigu w Korczynie pokazał, jadąc jako gość, swoją nowa broń - bolid Lola T96/50.

Szósta runda FIA EHC będzie kolejną odsłoną rywalizacji dwóch Polaków prowadzących w grupie 5. Zawodnik Auto Moto Klubu Limanowa Piotr Ilnicki (Honda Civic) postara się zniwelować 13-punktową stratę do Macieja Serafina (Renault Clio). Swój debiut w tegorocznych mistrzostwach zaliczy Gabriel Głazowski (Volkswagen Scirocco R).

Po zeszłorocznym udanym debiucie w Limanowej, kiedy kibice mogli zobaczyć cztery pucharowe Mini, tym razem pojawi się aż czternaście tych aut.

Termin zgłoszeń do FIA EHC, termin mija 20 lipca.

Podczas 13. Wyścigu Górskiego Limanowa-Przełęcz pod Ostrą odbędą się także dziewiąta i dziesiąta runda Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. W sumie organizatorzy szacują, że w wyścigu wystartuje ponad 100 zawodników, zaś pogranicze Gorców i Beskidu Wyspowego odwiedzi ponad 30 tysięcy kibiców.

Trasa wyścigu liczy 5493 metry, jej rekordzistą, z czasem 1:49,841 jest Christian Merli.

informacja prasowa