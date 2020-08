Mówią po Grand Prix Sopot-Gdynia

KONRAD BIELA: - Nie ukrywam, że była to dla nas kumulacja wyzwań. Długa przerwa i debiut w nowym samochodzie, na trasie, która nawet dla najdłużej tutaj startujących zawodników, jest wymagająca. Początek pojechałem z większym marginesem błędu, żeby lepiej wczuć się w samochód, ale na szczęście mimo długiej nieobecności za kierownicą Lancera, szybko znaleźliśmy wspólny język. W podjazdach wyścigowych tempo było już lepsze i mimo przygody z utratą pierwszego biegu, konsekwentnie pojechałem „swoje” i wspólnie z zespołem wypracowaliśmy najlepszy możliwy wynik. Mam nadzieję, że swoją jazdą odwdzięczyliśmy się kibicom i organizatorom za ich zaangażowanie. To był naprawdę emocjonujący weekend. Trudno na ten moment powiedzieć, jak dokładnie będzie wyglądać, dalsza część sezonu i walka o kolejne punkty, ale czekamy na informacje w bojowych nastrojach.Dziękuję za możliwość startu w 23. Grand Prix Sopot – Gdynia naszym partnerom: Kotelnica Białczańska, Firma Budowlana Hebda, TrackTech, HQ Automotive, BielaPlast, AMS Race & Rally Car Service, 4Turbo, PTT Tech Support Przemysław Pietruszka, Domalik folie samochodowe, Gulf Race Fuels Distribution EU, Gmina Szaflary Serce Podhala, TVP 3 Kraków, Pinscher, Budmax, Pralnia Białka, Lis Car, 4motorsport.pl, Podhale24.pl, Buchti.pl Promotion oraz STRAMA PALIWA Stacja i Myjnia Samochodowa z Szaflar.

SZYMON ŁUKASZCZYK: - Wspólnie z zespołem przeżywaliśmy już trudne sportowe momenty, ale z wydarzeniami minionego weekendu szczególnie trudno jest mi się pogodzić. Naprawdę długo wyczekiwaliśmy na ten moment , a rezultaty poszczególnych podjazdów pokazały, że ogrom pracy i czas spędzony w warsztacie dał realne efekty. Jazda Lancerem w nowej specyfikacji była ogromną przyjemnością, a atmosfera na serwisie i na trasie sprawiła, że czułem się świetnie. Niestety motorsport znów pokazał nam swoją nieobliczalną stronę i po paśmie sukcesów trafiła nam się kumulacja pecha. W sobotę zabrakło naprawdę niewiele, ale tym mocniej zmobilizowani ruszyliśmy do walki w niedzielę. Zespół włożył w ten weekend całe serce, ale tym razem nawet to nie wystarczyło. W tym skróconym sezonie, mocno to skomplikowało plan obrony tytułu, ale nie poddajemy się i na wyścig Pezinská Baba stawimy się jeszcze silniejsi.

WALDEMAR KLUZA: - Wyjeżdżamy z Sopotu zmęczeni, ale z satysfakcją wyniku i z ważnym dorobkiem punktowym. Tempo nie było do końca takie, jakie byśmy sobie życzyli, ale po długiej przerwie, mocno odczuwałem brak rozjeżdżenia. Nie uniknęliśmy też drobnych problemów, ale najważniejsze jest to, że z każdym podjazdem poprawialiśmy czasy. Samochód na ten weekend udało się świetnie zestroić i przyjemność z jazdy też była coraz większa. Znów zaczynam się dogadywać ze Skodą i jesteśmy na dobrej drodze żeby na kolejnym wyścigu jeszcze przyśpieszyć. Teraz w kalendarzu czeka na nas wyścig, który dołącza do GSMP i dla większości stawki będzie nowością. Zapowiada się trudny i ciekawy weekend. Wspólnie z ROWE Motor Oil, Stalco, Jania Construction, GT-Bergmann, AutoCzesciValdi.pl, Primo, UMA Fotografia oraz Buchti.pl Promotion chętnie podejmiemy to nowe wyzwanie, a tymczasem bardzo dziękuje organizatorom i kibicom, za zaangażowanie i wysiłek.

informacja prasowa