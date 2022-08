ROMAN BARAN: - Wyścig na Przełęczy pod Ostrą zawsze był wymagający, ale to była wyjątkowo trudna przeprawa. Niestety do rywalizacji włączyła się pogoda, a na takie warunki nie mamy wpływu. Mokra i momentami bardzo śliska trasa poddawała umiejętności maksymalnej próbie. Mieliśmy kilka podjazdów po suchym, ale też w mocnym deszczu - z diametralnie różnymi warunkami. Trzeba było pojechać szybko, ale też mądrze z odpowiednim marginesem błędu – o który w ten weekend nie było trudno. Ja też miałem kilka momentów, ale finalnie uniknęliśmy przygód. Samochód spisał się bez żadnych problemów, więc mamy po tym starcie powody do zadowolenia. Tym razem wracamy bez zwycięstwa, ale z satysfakcją wykonanej pracy. Gratuluje Robertowi podwójnej wygranej i tempa, bo toczyliśmy świetny pojedynek. Walka w stawce mistrzostw Europy też dała mi wiele satysfakcji, a ten zdobyty wynik ma dla mnie szczególną wartość. Dziękuje wszystkim, którzy włożyli w ten weekend tak wiele wysiłku, organizatorom, sędziom i oczywiście kibicom, że mimo tak mocny opadów dali z siebie wszystko, żeby ten wyścig miał swoją szczególną atmosferę. Dziękuje całemu zespołowi za świetną pracę, a wiernym kibicom za mocne trzymacie kciuków. Wracałem z Limanowej zmęczony, ale z uśmiechem na twarzy.

informacja prasowa

Video: Wyścig Górski Limanowa - Przełęcz pod Ostrą 2022